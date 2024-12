Beim Brand in Adelsried entstand ein gewaltiger Schaden

Rund 120 Feuerwehrleute waren an Heiligabend in Adelsried im Einsatz. Dort war auf dem Hof einer Schreinerei ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Adelsried, Bonstetten, Horgau, Streitheim, Welden, Zusmarshausen und Neusäß versuchten alles, um ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beläuft sich der Schaden in Adelsried auf 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. In der gleichen Nacht hatte es auch in Aystetten gebrannt. (corh)