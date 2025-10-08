„Der Vormittag ist für uns heilig“: Bei den Donnerstaglern in Adelsried geht es um die Wurst

„Der Donnerstagvormittag ist für uns heilig, selbst Arzttermine werden verschoben“, erzählen Helmut Lenzgeier und Andreas Meier. Die beiden haben vor 11 Jahren einen Stammtisch gegründet: Jeden Donnerstag um Punkt 10 Uhr nehmen in der Metzgerei Rittel in Adelsried zehn bis 15 Herren im Seniorenalter an den zusammengestellten Tischen Platz. Der Wimpel mit der „Verordnung zum Verzehr der Weißwurst“ weist darauf hin, dass hier „d`Donnerstagler“ ihren Stammtisch haben. Dieser ist in Adelsried fast Kult.

Die Gründer Helmut Lenzgeier und Andreas Meier kennen sich schon ewig von der Krieger- und Soldatenvereinigung Adelsried. Als im Moss 1 am Ortseingang im Gewerbegebiet die Metzgerei Rittel im September 2011 ihren Neubau in Betrieb nahm, war die perfekte und gut erreichbare Lokalität für die Idee der beiden gefunden.

Mit am Stammtisch sitzen seitdem lauter Ruheständler aus den unterschiedlichsten Berufen vom Maschinenbauer, Steinmetz, Fernmelder bis hin zu einem Wirt. Das „Gedeck“ besteht aus einem Paar kesselfrischen Weißwürsten, süßem Händlmaier-Senf, Breze und Weizen. Dann genießt die Runde den ungezwungenen Vormittag und tauscht die neuesten Dorfgeschichten aus, erzähltn Lenzgeiger und Meier. Der Jüngste der Runde ist mit 69 Jahren Josef Wolfertseder aus Streitheim, der sich auf den Donnerstagvormittag richtig freut.

„Was anderes wie ein Leberkäs oder andere Würstl kommen nicht infrage.“ Helmut Lenzgeiger, Gründer des Donnerstagstammtischs in Adelsried

Bestellt werden die Würste nach der von den Stammtischlern korrekt angegebener Stückzahl exakt um 10.15 Uhr meist bei der Senior-Chefin des Familienunternehmens, Brigitte Rittel. Nach einer knappen halben Stunde stehen die Weißwürste dampfend – stilecht und originaltreu in Weißwurstterrinen serviert – auf dem Tisch. „Was anderes wie ein Leberkäs oder andere Würstl kommen nicht infrage“, stellt Lenzgeiger klar.

Derzeit freut sich die unterhaltsame Herrenrunde besonders, dass „ihre“ Metzgerei Rittel, nach einer Abstimmung unter Leserinnen und Usern unserer Zeitung die wohl beste Weißwurst im Landkreis herstellt. „Sie muss wie hier direkt frisch aus dem Kessel kommen, perfekt von der Haut gehen, gut gewürzt sein und immer die gleich hohe Qualität haben“, sagen die Experten, die bei der Herstellung der Weißwurstmasse neben der frischen Petersilie einen Hauch von Zitronenabrieb vermuten.

Nach dem Genuss räumt Xaver Feicht, langjähriger Stammtischler, den Tisch ab, stellt das Geschirr zusammen und stapelt es ordentlich in den Wagen. „Das ist selbstverständlich und seither mein Job“, lacht der Senior. „Bei uns Donnerstaglern gibt es auch eine Sitzordnung, das heißt diejenigen, die schon lange also von Anfang an kommen, sitzen im „Oberhaus“ und die anderen weiter unten“, verraten die beiden Adelsrieder Stammtischgründer mit Schalk in den Augen.

Zu Weihnachten gibt es in Adelsried keine Weißwürste

Die „Zugelassenen“ kommen aus der Nachbarschaft Bonstetten, Lauterbrunn, Zusmarshausen, Streitheim, Horgau oder auch Augsburg. „Wenn einer mal nicht kann, muss er absagen, so steht‘s in unserer „Satzung“, erzählt Helmut Lenzgeiger. Auch Geburtstage werden rundherum gefeiert, wobei der Jubilar stets eine Runde der Adelsrieder Delikatesse springen lässt. „Doch an Weihnachten gibt’s ausnahmsweise keine Weißwürste, da lädt uns die Familie Rittel zu einem festlichen Essen mit Getränken ein“, berichten die Herren begeistert.

In der Runde wird fleißig über Fußball, Politik und Neuigkeiten aus dem Dorf diskutiert. „Hier erfährt man gleich, wer gestorben ist, denn den meisten sind Todesanzeigen mittlerweile zu teuer“, sagt einer der Stammtischler. Dazu werden Geheimtipps über Pilze oder Ratschläge für Haus und Garten ausgetauscht. Rund ums Derby zwischen dem SV Adelsried und dem SV Bonstetten wird immer besonders intensiv diskutiert. Und auch die neue Zugstrecke ist ein heißes Thema der Herrenrunde.

Frauen sind beim Stammtisch nicht erlaubt, dafür bringen die Herren etwas mit

Der 84 Jahre alte Adolf Neubauer kommt nicht regelmäßig zu den „Donnerstaglern“, weil er zu beschäftigt ist. Jeden Dienstag fährt er die Lebensmittel für die Tafel aus. Er gründete zudem die „Stockenten-Gruppe“, die erste Damen-Nordic-Walking-Gruppe in Adelsried. Apropos Frauen: die sind zum Stammtisch nicht „zugelassen“, der inzwischen pünktlich mit dem Glockenschlag um 12 Uhr endet.

Damit die Ehefrauen Verständnis für die Weißwurst-Kenner haben, erledigen die Herren gleich anschließend den Fleisch- und Wursteinkauf. „Wir bringen etwas Gutes mit heim, nehmen zwischendurch aus der reich bestückten Heißtheke der Metzgerei das Mittagessen mit und der häusliche Frieden ist wiederhergestellt“, lacht der 82 Jahre alte Helmut Bestler. Weitere „Zugezogene“, die Geselligkeit, Unterhaltung und vor allem die Weißwurst schätzen, sind bei „d`Donnerstaglern“ stets willkommen.