Immer mehr Menschen leben im Landkreis Augsburg - wie Ärzte und Kliniken reagieren

Eine Kommune mit 285.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, davon ein Viertel über 65 Jahre - so wird der Landkreis Augsburg den Berechnungen der Augsburger Firma Sags zufolge sich schon in wenigen Jahren darstellen. Aktuell leben dort noch 263.000 Menschen. Das hat Folgen für die Infrastruktur, die auf den veränderten Bedarf umgestellt werden muss - wie in der Gesundheitsversorgung. Die wird gerade umgebaut. So soll nicht nur allein die Uniklinik Augsburg einen Neubau bekommen, auch die Wertachkliniken sollen an einem einzigen Standort zusammengefasst werden. Viel mehr Betten als heute soll es dann aber nicht geben. Der Grund dafür ist eine gute Nachricht.

Kurz gesagt: Es ist dem medizinischen Fortschritt zu verdanken, dass der Landkreis Augsburg einem Gutachten zufolge auch in Zukunft nicht mehr Krankenhausbetten benötigen wird, als es aktuell gibt. Ein Beispiel: War bei einer Bypass-Operation am Herzen vor einigen Jahren noch ein anschließender Krankenhausaufenthalt von zehn Tagen die Regel, können heute bei einem Verlauf ohne Komplikationen die Patientinnen und Patienten das Krankenhaus schon nach weniger als einer Woche Aufenthalt verlassen. Für die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen hat deshalb die Beratungsfirma Oberneder bereits in ihrem Gutachten aus dem Jahr 2022 empfohlen, nur noch 220 Betten für den angedachten gemeinsamen Neubau vorzusehen. Aktuell verfügen die beiden Häuser zusammen noch über 257 Betten.

Ein externes Gutachten soll über die Bettenzahl in den Wertachkliniken entscheiden

Dennoch hat der Landkreis Augsburg für den Neubau im vergangenen Januar beim bayerischen Gesundheitsministerium einen Bedarfsfeststellungsantrag mit 257 Betten gestellt, so eine Sprecherin des Landratsamts. Grundlage war das Oberneder-Gutachten. „Dieses Gutachten hat einerseits die Bevölkerungsentwicklung, andererseits aber auch die weiter zunehmende Ambulantisierung der Medizin und die weiter deutlich zurückgehenden Behandlungsdauern in den Krankenhäusern berücksichtigt.“ Diese Entwicklung gilt nicht für die Wertachkliniken allein, sondern auch für die neue Universitätsklinik Augsburg, die auch den Landkreis mit Spitzenmedizin versorgen soll. Der Altbau verfügt über gut 1530 Betten, im Neubau sollen es 1550 sein.

Allerdings: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wird das zuständige bayerische Gesundheitsministerium für die neue Wertachklinik auch wirklich 257 Betten genehmigen? Das Gesundheitsministerium hat durch einen externen Gutachter inzwischen ein Strukturgutachten zur Versorgung in der Region beauftragt, das die aktuellen Entwicklungen einbeziehen soll. „Das Gesundheitsministerium hat uns mitgeteilt, dass über unseren Bedarfsfeststellungsantrag erst nach Abschluss des Gutachtenverfahrens entschieden wird“, so die Sprecherin.

Wo mehr ältere Menschen leben, gibt es mehr Ärzte

Nicht immer führt ein Unwohlsein gleich ins Krankenhaus, der erste Weg geht immer noch zum Arzt. Könnte sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte im Landkreis Augsburg ändern, wenn dort mehr Menschen leben? Ja, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Nicht nur die reine Bevölkerungszahl spiegelt sich im sogenannten Bedarfsplan wider, sondern auch ein sogenannter „Morbiditätsfaktor“. Dabei werden die Einwohnerinnen und Einwohner in vier Altersklassen eingeteilt und ein Morbiditätsgrad erhoben. Das heißt: Wo viele ältere Menschen leben, die üblicherweise auch öfter zum Arzt müssen, sieht der Bedarfsplan eine höhere Versorgung vor als anderswo.

Zudem wird die Versorgung regelmäßig überprüft. „Auf der Grundlage des Bedarfsplans und der rechtlichen Vorschriften prüft der von der KVB unabhängige Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen halbjährlich den Stand der Versorgung und die bestehenden Zulassungsmöglichkeiten für jede Arztgruppe und für jeden Planungsbereich in Bayern“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. In den Planungsgebieten im Landkreis Augsburg liegt die Versorgungsrate durchweg über 100 Prozent. Das ist nicht überall in der Region so: In Lauingen im Landkreis Dillingen liegt dieser Wert nicht einmal bei 80 Prozent.

Viele Ärzte und Ärztinnen gehen selbst auf die Rente zu

Allerdings: Auch bei der ärztlichen Versorgung könnte es in den nächsten Jahren zu Schwierigkeiten kommen. Viele Ärztinnen und Ärzte gehen auf die eigene Rente zu. So sieht der Bedarfsplan für den Bereich Schwabmünchen, der von Fischach und Bobingen bis Langerringen reicht, insgesamt 48 Hausärzte und Hausärztinnen vor, tatsächlich tätig sind 52. Doch fast ein Drittel von ihnen ist bereits selbst 60 Jahre alt oder älter. Eine ähnliche Zahl ergibt sich für den Bereich Meitingen, wo von 38 Hausärztinnen und Hausärzten zwölf mindestens 60 Jahre alt sind. Dazu gehören Gemeinden von Nordendorf bis Gablingen im Landkreis Augsburg, auf der anderen Lechseite reicht der Bereich von Thierhaupten bis Affing.