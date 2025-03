Klinik-Insolvenz im Umkreis: In Augsburgs Notaufnahmen wird es enger

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen sind insolvent – für manche Augsburgerin, manchen Augsburger mag diese Nachricht zunächst relativ weit entfernt und abstrakt wirken. Doch schon bald könnten sie direkt neben Menschen aus dieser Region sitzen, nämlich in einer Notaufnahme. Dass die Notaufnahme am Standort Wertingen schließt, wird das Patientenaufkommen in Augsburg unweigerlich erhöhen. In welchem Ausmaß, ist derzeit noch nicht konkret absehbar. Aber es wird wohl enger, zumindest vorübergehend.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisklinik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis