Chance oder Risiko? Was die Teilnahme an medizinischen Studien bedeutet

Viele Patientinnen und Patienten erleben im Krankenhaus, dass ihnen im Rahmen ihrer Behandlung die Teilnahme an einer klinischen Studie angeboten wird – oft verbunden mit der Aussicht auf eine innovative Therapie. Dennoch zögern manche, weil sie unsicher sind, welche Chancen und Risiken damit verbunden sein könnten. Hier setzt der Vortrag von Prof. Dr. Rainer Claus, Lehrstuhlinhaber für personalisierte Tumormedizin und Molekulare Onkologie sowie Oberarzt an der II. Medizinischen Klinik des Uniklinikums Augsburg, an. In der Ärztlichen Vortragsreihe möchte er zeigen, warum klinische Studien so wichtig sind, wie sie ablaufen und welche Rolle Patienten dabei spielen. Der Vortrag findet am Montag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt.

Studien haben zentrale Bedeutung für den medizinischen Fortschritt – und sind damit nicht nur für Unikliniken unverzichtbar, sondern auch für jeden Patienten. Nahezu alle heute bewährten Therapien und medizinischen Standards sind Ergebnisse klinischer Forschung. Ohne Studien gäbe es viele Medikamente, Operationsmethoden oder Diagnoseverfahren nicht.

Internationale Standards bei Studien

Claus betont, dass Sicherheit und Wohl der Teilnehmenden immer Vorrang hätten. Jede Studie werde nach internationalen Standards geplant und streng kontrolliert. Maßgeblich ist die sogenannte Deklaration von Helsinki, in der der Weltärztebund 1964 wichtige Grundsätze zu klinischen Studien festgehalten hat. So ist zum Beispiel eine Teilnahme stets freiwillig, Nutzen und Risiken müssen im Vorfeld sorgfältig abgewogen werden, und das Wohl der Teilnehmenden hat immer oberste Priorität.

Wie bei jeder medizinischen Behandlung lassen sich Risiken nicht völlig ausschließen – dies wird deutlich, wenn man einen Beipackzettel liest oder über eine Operation aufgeklärt wird. Gleichzeitig eröffnet eine Studie die Chance, frühzeitig Zugang zu neuen Therapien zu erhalten.

Studien tragen zur Verbesserung von Diagnose und Therapie bei

Im Vortrag will Claus deutlich machen, dass klinische Studien einen unverzichtbaren Beitrag zur Verbesserung von Diagnose und Therapie haben und Betroffenen die Möglichkeit eröffnen, am Fortschritt mitzuwirken. Ein wichtiges Anliegen ist es, Patienten zu befähigen, Studien besser zu verstehen und gemeinsam mit dem medizinischen Personal gut informiert über eine Teilnahme entscheiden zu können. Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen. Der Vortrag „Klinische Studien: Beitrag zum medizinischen Fortschritt oder Versuchskaninchen?“ beginnt um 19.30 Uhr im Bürgersaal. Der Eintritt kostet 5 Euro.