Ulrichsreliquie reist durch das Dekanat

Der Ulrichsschrein auf dem Altar von St. Ulrich in Augsburg. Eine Reliquie des Heiligen ist derzeit im Dekanat Augsburg-Land unterwegs.

Plus Im Rahmen des Ulrichsjubiläums ist ein Behältnis mit einer Reliquie des Heiligen Ulrich unterwegs im Dekanat Augsburg Land.

Von Ludwig Wenisch

Eine Reliquie des Heiligen Ulrich, die derzeit von einer Pfarrei des Dekanats Augsburg Land zur nächsten übergeben wird, ist nun in den Pfarreien Affaltern, Feigenhofen und Biberbach unterwegs. Umrahmt wird die Verehrung der Reliquie durch ein breites Angebot an Gottesdiensten, Andachten und geselligen Veranstaltungen. Anlass dafür ist das diesjährige doppelte Ulrichsjubiläum: Vor 1100 Jahren wurde Ulrich zum Bischof von Augsburg geweiht, außerdem ist sein Tod jetzt 1050 Jahre her.

Das Reliquiar, das schmuckvolle Behältnis des heiligen Überrests, ist ein goldenes Kreuz, das speziell für das Jubiläumsjahr angefertigt wurde. Darin befindet sich ein weiteres Ulrichskreuz, das ein Stück des „Ulrichsholzes" enthält. Dieses soll einst Ulrichs Grabplatte bedeckt haben. Auch das Ulrichskreuz, das sich als Einfassung des Holzes im Reliquiar befindet, hat eine besondere Symbolik: Der Heilige soll während der „Schlacht auf dem Lechfeld" von einem Engel ein Kreuz umgehängt bekommen haben, das den Verteidigern von Augsburg Mut machte und als Siegeszeichen gedeutet wurde. Bis heute ist das ikonische Ulrichskreuz ein wichtiges Symbol für den Heiligen – und findet sich sogar im Augsburger Landkreiswappen wieder.

