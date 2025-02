Alois Strohmayr wird von der AWO für sein außergewöhnliches Engagement geehrt

Seit 54 Jahren ist Alois Strohmayr Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt im Augsburger Land und trat in den wohlverdienten Ruhestand. Die Kreiskonferenz der AWO, die alle vier Jahre tagt, ernannte ihn bereits im November 2024 zum Ehrenvorsitzenden. Jetzt wurde die Ernennung mit einem festlichen Sektempfang in der neuen Cafeteria der AWO Schwaben gebührend gefeiert.

Zur Freude von Alois Strohmayr und seiner Amts-Nachfolgerin, Schwiegertochter Simone Strohmayr, ließen es sich die Ehrengäste AWO-Präsidentin Brigitte Protschka, Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Paul Metz, Heinz Münzenrieder, ebenfalls Ehrenvorsitzender der AWO Schwaben, Otto Müller (stellvertretender Kreisvorsitzender) und Steffen Laub (ehemaliger Bürgermeister der Stadtberger Partnerstadt Olbernhau im Erzgebirge) nicht nehmen, in ihren Grußworten das außergewöhnliche und unermüdliche Engagement und Wirken von Alois Strohmayr für das Allgemeinwohl zu würdigen. Für Spaß und Heiterkeit sorgte Kabarettist Silvano Tuiach, der spontan aus dem „Nähkästchen“ die eine oder andere Episode zum Besten gab,

Den Vorsitz des AWO-Kreisverbands hatte er 1970 übernommen

Bereits als 18-Jähriger trat Alois Strohmayr in die AWO ein und übernahm 1970 den Vorsitz des AWO-Kreisverbands Augsburg-Land. Er ist, wie es einst Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Alois Strohmayr 2023 formulierte, das Herz der AWO Augsburg-Land, ein unverzichtbarer Wegbegleiter, der stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Soziales Handeln liegt Alois Strohmayr im Blut und ist ein Motor für gelebte Solidarität.

Seit 2011 begleitet Otto Müller, Vorsitzender der AWO Ortsvereines Königsbrunn, Alois Strohmayr im AWO Kreisverband Augsburg Land. In diesem Zeitraum fanden vier Kreiskonferenzen statt. Alois Strohmayr wurde in all den Jahren immer wieder einstimmig zum Vorsitzenden gewählt .„Die Schwerpunkte seiner Arbeit haben sich in dieser langen Zeit natürlich verändert“, so Müller. So war unter anderem das Thema Mitglieder in der AWO für den Kreisvorsitzenden wichtig. Daher hat sich der Kreisverband am Projekt „Engagement macht Schule“ des Landesverbandes Bayern aktiv mit Erfolg beteiligt. Auch wenn das Projekt offiziell abgeschlossen ist, bleibt es doch ein Dauerthema in der AWO.

Die AWO hat unter Alois Strohmayr immer den Kreisjugendring gefördert

Aber nicht nur inhaltliche Veränderungen gab es. Otto Müller berichtete, dass sein erster Eindruck vom Sitzungsraum im Veranstaltungsort eher einem Wartesaal im Bahnhof entsprach. Das wurde aber mit dem Abriss der alten Gebäude und mit dem Neubau des Hauses der Familie in Stadtbergen dann sehr gut gelöst.

„Für alle AWO-Ortsvorsitzenden und mich persönlich war Alois Strohmayr ein wichtiger Ansprechpartner in allen Fragen unseres Sozialverbandes. Ich habe ab 2011 als neugewählter Vorsitzender von seiner langjährigen Erfahrung innerhalb der AWO sehr profitiert. Seine Ziele, den Zusammenhalt der Ortsvereine zu sichern, die Unterstützung des Kreisjugendringes für die Kinder-Freizeit zu fördern und natürlich die Betreuung und den Kontakt zu den Ortvereinen permanent zu pflegen haben mich sehr beeindruckt“, betonte Otto Müller.

All das anzuerkennen und zu würdigen waren der Grund dafür, dass der AWO-Kreisverband Augsburg-Land Alois Strohmayr einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt hat. Otto Müller bedankte sich im Namen aller AWO-Ortsvereine für 54 Jahre Vorsitz im Kreisverband. Diese vielen Jahre seien ein einmaliges Alleinstellungsmerkmal für Alois Strohmayr. Als Anerkennung und zur Erinnerung überreichte Otto Müller die Urkunde zum Ehrenvorsitzenden des AWO-Kreisverbandes Augsburg Land.