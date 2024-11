Simone Strohmayr ist die neue Kreisvorsitzende der AWO Augsburg-Land

Alle vier Jahre wählen die Delegierten des AWO-Kreisverbandes Augsburg-Land im Rahmen der Kreiskonferenz eine neue Vorstandschaft. Neben den 41 wahlberechtigten Delegierten konnte Gerhard Klug, Mitglied des Kreisvorstandes, in Vertretung von Alois Strohmayr die Präsidentin der AWO Schwaben Brigitte Protschka, Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz, Landrat Martin Sailer, den Ehrenvorsitzenden der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt Dr. Heinz Münzenrieder und Sabrina Gassner, 2. Vorsitzende der AWO Augsburg-Stadt im Haus der Familie, Bildungseinrichtung der AWO Schwaben begrüßen. In ihren Gruß- und Dankesworten würdigten die Ehrengäste das soziale Engagement von Alois Strohmayr, der sich nach 54 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Dieses einzigartige humanitäre Lebenswerk würdigte die Kreiskonferenz mit der Ernennung von Alois Strohmayr zum Ehrenvorsitzenden, die im Januar 2025 in einem Festakt gefeiert wird.

15 aktive Ortsvereine mit insgesamt 1114 Mitgliedern sind am Kreisverband der AWO beteiligt. Damit zählt der Kreisverband Augsburg-Land nach Neu-Ulm zum zweitstärksten im Bezirksverband. Dort engagieren sich Menschen, die ein großes Herz für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Mitgliederstärkster AWO-Ortsverein sind nach wie vor Königsbrunn, gefolgt von Stadtbergen, Großaitingen, Diedorf und Langweid.

AWO organisiert mit dem Kreisjugendring die Kindererlebniswochen

In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land fanden wieder die beliebten Kindererlebniswochen in Dinkelscherben und im Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle bei Zusmarshausen statt, um auch Kindern aus sozial schwachen Familien eine fröhliche Freizeit zu ermöglichen. Der Ortsverein der AWO Ottmarshausen fusionierte mit dem Ortsverein Neusäß und die Mitglieder des AWO-Ortsvereins Gablingen wechselten zur AWO Langweid, da sich in ihrem Ortsverein keine neue Vorstandschaft fand. Neue Wege in der schwäbischen AWO-Verbandsarbeit wird die Stabsstelle der Verbandsarbeit und Verbandskommunikation mit Sitz in Friedberg den AWO-Kreisverbänden und AWO-Ortsvereinen aufzeigen und unterstützend und beratend zur Seite stehen.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Dr. Simone Strohmayr (Stadtbergen) zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Ihr zur Seite stehen die drei Stellvertretenden Erna Stegherr-Haußmann (Adelsried), Johanna Ludl (Bobingen) und Otto Müller (Königsbrunn). Neuer Kassier ist Michael Smischek (Stadtbergen) und Schriftführerin Anneliese Ullrich (Großaitingen). Zu Besitzern wählte das Gremium Philomena Grimm (Gersthofen), Wolfgang Mayr-Schwarzenbach (Klosterlechfeld), Gerhard Klug (Gessertshausen) und Hans Scheiterbauer-Pulkkinen (Neusäß). Ins Amt der Revisoren kamen Irmgard Schorr (Großaitingen) und Edmund Mannes (Bobingen). Ingrid Strohmayr