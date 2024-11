In Anhausen muss die Mehrzweckhalle teilweise gesperrt werden

Viel investiert hat die Gemeinde Diedorf in die Mehrzweckhalle im Ortsteil Anhausen in den vergangenen Jahren. Mehr als zwei Jahre dauerten Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten, bei denen zunächst der alte Anbau mit Umkleiden und Geräteräumen entfernt und dann durch einen Neubau ersetzt wurde, in dem heute auch Hort und Mittagsbetreuung neue Räume gefunden haben. Doch das alte Gebäude macht weiter Probleme: In einem Teil der Halle ist der Unterboden derart feucht und kaputt, dass die Halle jetzt teilweise gesperrt werden muss.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mehrzweckhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis