Loch im Boden der Turnhalle in Anhausen bleibt vorerst noch

Eine ganze Reihe von Fragen und Anträgen hatte Bürgermeister Peter Högg und sein Verwaltungsteam auf der gut besuchten Bürgerversammlung der Marktgemeinde Diedorf in diesem Jahr zu beantworten. Doch ausgerechnet eine Frage, die mehrere Besucher und Besucherinnen interessiert hätte, wurde nur am Rande angesprochen: Wie steht die Marktgemeinde Diedorf zur möglichen Ansiedlung von Windrädern auf dem Gemeindegebiet? Momentan erarbeitet der Gemeinderat dazu eine Stellungnahme, die in der kommenden Woche abgestimmt werden soll. Laut der Planungen der Regierung von Schwaben für die Region Augsburg könnten Windräder im Anhauser Tal an der südlichen Gemarkungsgrenze gebaut werden. Sollte das Thema Windenergie tatsächlich aktuell werden, würde man die Bürgerinnen und Bürger in geeigneter Form informieren, so Bürgermeister Peter Högg. Schade, fand anschließend eine Bürgerin. Sie und ihr Mann waren extra wegen dieses Themenkomplexes zu der Veranstaltung gekommen. Auch eine andere Diedorferin hatte schon zuvor das Thema Windkraft angesprochen.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diedorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis