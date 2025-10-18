Apotheken: So wichtig sind sie für die Gesundheitsversorgung vor Ort

Gabriele Bachmann ist gern Apothekerin. Angefangen hat sie selbst als Fachkraft in einer Apotheke, dann ein Studium der Pharmazie in Regensburg dran gehängt und schließlich vor 28 Jahren in der Schmuttertal-Apotheke in Gessertshausen angefangen. „Das war ein Glücksfall“, sagt sie heute, wenige Tage, bevor ihr Team das 50-jährige Bestehen des Geschäfts feiern kann. Ein Glücksrad soll sich dann drehen, Kundinnen und Kunden werden eine Woche lang mit Extras überrascht. „Ich arbeite gern“, sagt Gabriele Bachmann weiter. Das scheint auch für ihre Angestellten zu gelten, eine von ihnen ist sogar noch länger im Unternehmen als sie selbst. Und dennoch: Dass es auch in 50 Jahren noch inhabergeführte Apotheken wie die ihre geben wird, das kann sie sich nicht wirklich vorstellen.

Die Schmuttertal-Apotheke feiert in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen. Doch für inhabergeführte Apotheken wird es immer schwieriger zu bestehen. Foto: Schmuttertal-Apotheke

Denn: „Man muss auch sehen, wie lange wir hier stehen. Es gibt eine Grenze, und dann soll auch noch etwas übrig bleiben“, fasst sie in einem Satz die Gründe zusammen, warum sie nicht wirklich positiv in die Zukunft kleiner Apotheken blickt. Dabei könnten Apotheken so viel bieten, gerade auf dem Land. „Unser Studium ist von den Anforderungen her durchaus mit einem Medizinstudium vergleichbar“, sagt Gabriele Bachmann. Als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort könne man durchaus eine wichtige Ergänzung in der medizinischen Versorgung darstellen. „Das ist gar nicht überall bekannt, was wir alles können“, sagt sie.

Apotheken beschaffen Medikamente schneller als der Online-Handel

Ist es also die Konkurrenz durch den Online-Handel von Medikamten, der den Apotheken zu schaffen macht? Gabriele Bachmann winkt ab. „Wir sind schneller als der Versandhandel. Wer bei uns bestellt, kann seine Medikamente schon Stunden später abholen“, sagt sie. Oder sogar liefern lassen, was inzwischen viele Apotheken anbieten, wie etwa die Geschäfte von Johannes Rehm, die es auch in Stadtbergen und Neusäß gibt. Rehm wird deutlich: „Die Apotheken werden vor Ort gebraucht, aber das ist oft genug ein Nullsummenspiel.“ Warum, das erklärt Ulrich Koczian, Pressesprecher der Apotheker und Apothekerinnen im Landkreis Augsburg: „Wir haben seit 20 Jahren keine Anpassung beim Honorar bekommen“, sagt er.

Gabriele Bachmann ist Inhaberin der Schmuttertal-Apotheke. Sie sagt, sie arbeite gern, doch es gebe auch eine Grenze, was Zeit und Verdienst betreffe. Foto: Schmuttertal-Apotheke

Hinzu kommen veränderte Strukturen bei den Arztpraxen. Gab es vor einigen Jahren noch das klassische Bild mit einer Apotheke neben einer Hausarztpraxis auch in kleineren Orten, in der dann auch die allermeisten Patienten und Patientinnen ihre Rezepte eingelöst haben, ist das heute nicht mehr so. Größere, zentrale Praxen oder medizinische Versorgungszentren lösen immer mehr kleine Arztpraxen ab. Mit den Praxen schließen auch die Apotheken. „Die, die es heute noch gibt, überleben, weil andere absterben“, so Johannes Rehm ernüchtert. Im gesamten Landkreis Augsburg gibt es noch 42 Apotheken, weiß Ulrich Koczian.

Nur noch eine Apotheke im Landkreis Augsburg bietet Impfungen an

Dabei könnten Apotheken gerade auf dem Land die ärztliche Versorgung unterstützen. So kann die seit Oktober einsehbare E-Patientenakte helfen, die Beratung in den Apotheken noch sicherer zu machen, sagt Ulrich Koczian. Erst in diesem Monat gab es einen Impf-Aktionstag der Apotheken, die gegen Grippe und Covid-19 impfen sollten. Jedoch: Apothekensprecher Koczian kennt im Landkreis Augsburg nur eine einzige Apotheke, die diesen Service noch anbietet. Man sei gerne bereit zu helfen, die Impfquote zu erhöhen, doch der Personalaufwand stehe auch da eben nicht im Verhältnis zur Honorierung, so Koczian.

Trotz allem: In Gessertshausen wird in der nächsten Woche erst mal gefeiert. Wenn sich Gabriele Bachmann etwas wünschen könnte zum Jubiläum, dann wäre es das: Dass möglichst viele vor Ort einkaufen, um die Infrastruktur so lange wie möglich zu erhalten. Sonst könnte es in Zukunft eher Drugstores nach amerikanischem Vorbild geben, fürchtet sie.