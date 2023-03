Die Tierklinik in Gessertshausen wird für zehn Millionen Euro erweitert

Plus Künftig wird es an der Tierklinik Gessertshausen mehr Platz und modernere OP-Bereiche für Pferde geben. Auch die Mitarbeiter bekommen neue Aufenthaltsräume.

Die Erweiterung der Tierklinik in Gessertshausen kann nach langer Planungsphase beginnen. Östlich der Reithalle wird ein großer OP- und Untersuchungsbereich für Pferde und Platz für die Augenklinik entstehen. Auch Aufenthaltsräume für das Personal wird der neue Kliniktrakt enthalten. Die Erweiterung startet mit dem Ausbau der Zufahrtswege. Anlieger hatten zuvor wie berichtet ihre Sorgen geäußert: Geruchsimmissionen und Überflutungsgefahren waren wiederholt Thema im Gemeinderat.