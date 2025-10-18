Apotheken bieten mehr als Medikamente

Vordergründig dient der Besuch einer Apotheke dem Abholen eines Medikaments. Sei es auf Rezept oder ohne. Eine Apotheke ist aber viel mehr. Sie gehört in vielen Orten dazu, man weiß, wer dort arbeitet und wer hinter der Kasse steht, kennt die Kundschaft. Apothekerinnen und Apotheker informieren über Nebenwirkungen und Alternativen und prüfen, ob verschiedene Medikamente, die jemand nehmen muss, zusammenpassen. Sie helfen, wenn man mit einer leichten Erkältung vor der Arztpraxis erst mal in die Apotheke kommt und kennen das effektive, kinderfreundliche Insektenspray. Sie leisten Notdienste und sollen künftig Impfungen durchführen.

Doch der Nachwuchsmangel von Ärzten auf dem Land hat auch Apotheken erreicht. Und so schwindet ihre Anzahl rapide. Zuletzt hat eine Apotheke in Biberbach zugemacht. Der Apotheker war schon mehr als 70 Jahre alt, wollte seine Kundschaft aber nicht hängen lassen. Nach jahrelanger erfolgloser Suche wusste er, dass er niemanden findet, der sein Geschäft weiterführt.

Ein Grund für die Probleme ist, wie auch für andere Geschäfte, der Online-Handel. Der nimmt im Bereich Medikamente extrem zu, unter anderem dank bundesweiter Werbung mit Promis. Zudem beklagen die Apothekerinnen und Apotheker, dass sie immer mehr leisten müssen, ohne dafür angemessen bezahlt zu werden. Damit reiht sich das Thema in die lange Liste der Probleme in der Gesundheitsversorgung ein. Eine Lösung können neue Geschäftsfelder sein. Wenn eine Apotheke auf Anruf ein Medikament noch am gleichen Tag liefert, schlägt sie den Online-Handel. Eine Apothekerin berichtete von früher, als es in ihren Räumen noch einen Tisch und ein paar Stühle gab, wo immer wieder Stammkunden zusammensaßen und einen Tee tranken. Andere locken mit eigenen Bonusprogrammen oder bieten Drive-in-Schalter an. Ideen sind da. Am Ende haben es die Kundinnen und Kunden in der Hand, wie lange ihre Apotheke noch am Ort ist. Ohne ihren Einkauf hat kein Geschäft eine Chance. Auch nicht die Apotheke.