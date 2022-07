Die Special Olympics könnten in den Landkreis Augsburg kommen

Plus Stadt und Landkreis Augsburg wollen gemeinsam ein großes Sportfest austragen. Während es in der Stadt dazu auch Kritik gab, stimmte der Landkreis einstimmig zu.

Special Olympics Landesspiele Bayern - das ist seit 2004 der Name für Sportfestspiele der besonderen Art. Dabei kommen nämlich Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammen. Der Landkreis Augsburg hat nun die Chance, Mitausrichter der Landesspiele 2025 zu werden. Hintergrund ist, dass sich eigentlich die Stadt Augsburg dafür bewerben wollte. Doch weil in der Großstadt mit ihren bekannten Finanzproblemen die Sportstätten gar nicht auf dem Stand wären, ein solches Großereignis mit 1500 Athletinnen und Athleten und zusätzlichen Trainern und Betreuerinnen zu stemmen, kam der Landkreis ins Spiel.