Benefizfahrt des Motorsportclubs zugunsten des Tierschutzvereins

Die Motorradfreunde Drive4animals zeigten ein Herz für Tiere bei der Benefiztour, die per Motorrad von Gersthofen durch den Augsburger Landkreis führte, und Gut Morhard in Königsbrunn zum Ziel hatte. Bei strahlendem Sonnenschein nahmen rund 120 Fahrer an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer zahlten Startgeld und dieses wurde dem Tierschutzverein Augsburg und Umgebung gespendet. Dabei kamen exakt 3333 Euro zusammen. Diese Summe übergab Clubvorsitzender und Organisator Manfred Römer dem Tierschutzverein. Die Benefiztour fand zum neunten Male für den Tierschutzverein statt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!