Bereit für den Kommunalwahlkampf: Freie Wähler Augsburg-Land mit starkem Team und klarer Ausrichtung

Die Freien Wähler Augsburg-Land haben bei ihrer Jahreshauptversammlung Kurs auf die Kommunalwahl 2026 genommen. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Rückblicke, Nachwahlen und die Ausrichtung für die kommenden Monate. Die beiden Kreisvorsitzenden Claudia Schuster und Anton Rittel begrüßten gemeinsam mit der örtlichen Vorsitzenden Bettina Helbing die Versammlung im Deutschen Haus in Langerringen. Nach dem Gedenken an verstorbene Mitstreiter und der Feststellung der Beschlussfähigkeit folgte ein umfassender Tätigkeitsbericht. Auch im vergangenen Jahr war mit zahlreichen Vorstandssitzungen, einer Mitgliederversammlung, dem traditionellen Sommerfest sowie Neujahrsempfang und der jährlichen Klausurtagung neben Europa- und Bundestagswahl wieder einiges geboten.

Im Bericht aus dem Kreistag skizzierte Fraktionschefin Melanie Schappin die drängendsten Themen: „Laut aktueller Schulbedarfsplanung fehlen uns bis 2038 rund fünf weiterführende Schulen – vor allem im Gymnasial- und Realschulbereich.“ Zwar seien mit dem Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen und dem Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß zuletzt wichtige Projekte realisiert worden, doch der Druck auf die restlichen Schulen steige spürbar. Auch zu den Wertachkliniken bezog Schappin klar Stellung: „Wir brauchen endlich Klarheit über die Zukunft und Finanzierung – gerade wenn ein möglicher Neubau im Raum steht.“ Ihr Fazit: „Trotz enger Haushaltslage müssen Bildung und Gesundheit ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.“

Ein weiterer Schwerpunkt war der Bericht aus dem Bayerischen Landtag. Anton Rittel, Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der Freien Wähler, stellte das Modellprojekt KiPrax vor, das er im Sozial- und Gesundheitsausschuss begleitet: „Mit KiPrax schaffen wir einen echten Fortschritt: mehr Praxisanteile, eine monatliche Vergütung und bessere Rahmenbedingungen für die Ausbildung zur Kinderpflegerin bzw. zum Kinderpfleger.“ Besonders erfreulich: Die Stadt Augsburg hat bereits zehn KiPrax-Stellen angefordert – die Initiative dazu kam aus Rittels Heimatgemeinde Adelsried. „Das zeigt, dass wir mit dem Programm einen echten Bedarf treffen – und dass unsere Ideen auch ganz konkret vor Ort Wirkung entfalten“, so Rittel.

Bei den anschließenden Nachwahlen wurden zwei Positionen neu besetzt: Michael Spatz aus Bobingen übernimmt künftig die Schriftführung, Peter Kraus aus Dinkelscherben wurde zum neuen Kassenführer gewählt. „Die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres bildet ein stabiles Fundament für die anstehenden Herausforderungen. Gemeinsam mit einem starken Team und klarer Ausrichtung gehen wir gut vorbereitet und zuversichtlich in das kommende Jahr und stellen uns den kommenden Aufgaben mit Verantwortung und Weitblick“, betonte Kreisvorsitzende Claudia Schuster mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl 2026.

Landtagsabgeordnete Marina Jakob richtete sich mit einem motivierenden Appell per Grußwort aus der Ferne an die Versammlung: „Die Jahreshauptversammlung zeigt einmal mehr: Nur durch engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich vor Ort einbringen, bleibt unsere Demokratie lebendig und stark. Ich rufe daher alle auf, sich zur Kommunalwahl 2026 aktiv einzubringen – ob als Kandidatin oder Kandidat oder durch Unterstützung im Hintergrund. Unsere Gemeinden brauchen Menschen, die anpacken!“

In die gleiche Kerbe stieß Bayerns Digitalminister und FW Bezirksvorsitzender Dr. Fabian Mehring: „Für uns Freie Wähler ist die Kommunalwahl die Mutter aller Wahlen. In den Rathäusern und Landratsämtern unserer Heimat trifft Politik unmittelbar auf die Lebenswirklichkeit der Menschen. Dort wird über das Image des Staates in den Köpfen der Leute entschieden. Umso mehr wollen wir mit starken Kandidatinnen und Kandidaten frischen Wind in unsere Region bringen und unseren Erfolgsweg zur zweiten Volkspartei in Bayern fortsetzen“, lobt Mehring große Ziele aus.

Mit einem vollen Terminkalender und klaren inhaltlichen Leitlinien im Gepäck blicken die Freien Wähler Augsburg-Land selbstbewusst in die Zukunft. Die durchwegs bekräftigte Bereitschaft zur Verantwortung zeigt: Die Partei ist organisatorisch wie politisch gut aufgestellt – und bereit für den nächsten Wahlkampf.

