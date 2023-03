Gerichtspräsident Müller: "Wir sind der Rechtsschutz gegenüber dem Staat"

Plus Nikolaus Müller ist Präsident des Verwaltungsgerichts Augsburg. Wie schnell Richter hier oft entscheiden müssen und weshalb die Bürger klagen, erzählt er hier.

Einem Häuslebauer wird der Bauantrag von den Behörden abgelehnt, einem Landwirt die Haltung von Tieren verboten, weil er seine Milchkühe nicht richtig versorgt, ein Asylbewerber soll abgeschoben werden: Wer sich gegen den Staat und die Verwaltungsbehörden wehren will, landet in solchen Fällen womöglich vor dem Verwaltungsgericht. Denn es bietet dem Bürger Rechtsschutz gegenüber dem Staat und anderen öffentlichen Stellen, außerdem ist es für Streitigkeiten zwischen Kommunen zuständig. „Für mich ist es das spannendste Rechtsgebiet“, findet der Präsident des Verwaltungsgerichts Augsburg, Dr. Nikolaus Müller.

Wenn es um bürokratische Abläufe geht, können über solchen Streitfragen ja oft Monate, wenn nicht Jahre, vergehen. Dass es oftmals auch sehr schnell gehen muss, kann der 60-jährige Verwaltungsgerichtspräsident anhand vieler aktueller Beispiele erläutern. Jüngste Eilentscheidung war etwa über die geplante Demonstration der Augsburger Klimaaktivisten auf der A8, die dafür gesperrt werden sollte – in der Abwägung der verschiedenen Interessen ein zu starker Eingriff in die Sicherheit des Straßenverkehrs, fand das Gericht.

Manchmal müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden

Im Notfall wird der Gerichtspräsident auch mal morgens um 7 Uhr zu Hause angerufen. „Da ging es neulich um eine Abschiebung, der Flieger sollte um 9 Uhr starten“, erzählt Müller. „Da muss man dann innerhalb einer Stunde eine Entscheidung treffen.“ Müllers ruhige und besonnene Art lässt erahnen, dass den erfahrenen Juristen auch eine solch dramatische Situation nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Über Abschiebungen muss der gebürtige Stadtberger häufig entscheiden, denn er gehört der ersten Kammer an, zuständig für Ausländerrecht, außerdem auch Tierschutzrecht. Insgesamt sind am Verwaltungsgericht Augsburg 35 Richterinnen und Richter tätig sowie rund 40 Beamte und Mitarbeitende. Jedes Jahr werden etwa 5000 Verfahren entschieden, durch die Kammern sowie in Einzelrichtersitzungen. Zudem sei es oft nötig, sich die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen, vor allem bei Bausachen. Auch die Beschwerden der Anwohner des Stadtberger Kneippbeckens hat die zuständige Richterin veranlasst, hinzufahren und die Situation dort in Augenschein zu nehmen.

Bei knapp der Hälfte der Verhandlungen geht es laut Müller ums Asylrecht, in diesem Bereich gibt es in jüngster Zeit die stärkste Zunahme. „Auch Bausachen nehmen zu“, berichtet der Verwaltungsgerichtspräsident. Und selbstverständlich haben die Corona-Einschränkungen das Verwaltungsgericht in den Jahren 2020 und 2021 stark beschäftigt. Viele der angeordneten Maßnahmen des Staates mussten auf Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit überprüft werden, etwa Ausgeh- oder Bewirtungsverbote. „Etliche Maßnahmen wurden ja wieder aufgehoben“, so Müller. Die Schwierigkeit sei gewesen, dass man medizinisch über Corona nicht viel wusste und dass es immer schnell zu entscheidende Eilverfahren waren.

Gerichtspräsident Müller: Die Toleranz in der Gesellschaft ist gesunken

Nikolaus Müller beobachtet, dass auch durch Corona das Vertrauen der Bürger in den Staat gelitten hat. „Die Akzeptanz sinkt, die Toleranz auch.“ Die Individualisierung der Menschen, die nur ihre eigenen Bedürfnisse und Rechte sehen, habe zugenommen. Extremistische Bewegungen wie die Reichsbürger würden „abstruse Ideen“ aus dem Internet beziehen und die Gerichte nicht anerkennen, sagt Dr. Müller. Ob er schon einmal bedroht worden sei und Personenschutz gebraucht habe? „Nein, Beleidigungen kommen natürlich schon vor, aber das hält sich in Grenzen“, sagt der Gerichtspräsident mit Gelassenheit. „Es gibt durchaus Verfahren, wo geltendes Recht und Rechtsempfinden auseinandergehen“, sagt Dr. Müller.

Oftmals müsse das Verwaltungsgericht entscheiden, wie etwas nach den gesetzlichen Vorgaben zu beurteilen ist, „nicht, ob wir es gut oder schlecht finden, das ist nicht unsere Aufgabe“. Der Richter weist darauf hin, dass alle Richterinnen und Richter vollkommen unabhängig sind, auch von ihm als Präsident. "Die Kammer trifft unabhängig ihre Entscheidung und ich habe als Präsident da überhaupt nichts mitzureden“, erklärt Müller. Übrigens auch unabhängig von der Politik, „auch wenn mir das kaum jemand glauben will, gab es in all den Jahrzehnten noch nie politische Einflussnahme“. Er selbst sei in keiner Partei.

Lange Jahre als Vizepräsident, ist Nikolaus Müller nun seit gut sieben Jahren Präsident des Verwaltungsgerichts, wo seine juristische Laufbahn begann. Er fing dort bereits 1991 als Proberichter an, dann wechselte er zunächst ans Landratsamt Aichach-Friedberg, dann an die Regierung von Schwaben und konnte dort Verwaltungserfahrung sammeln. „Das ist ein tolles Modell, das es nur in Bayern gibt, damit man das, worüber man richtet, auch aus der Praxis kennt“, so Müller. Nach weiteren Stationen, unter anderem am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und am Innenministerium, kehrte Müller 2007 als Vorsitzender Richter an das Verwaltungsgericht Augsburg zurück. Von Anfang an fand er die Arbeit hier spannender als etwa im Strafrecht: „Verwaltungen sorgen in unserem Land dafür, dass der Laden läuft.“ Und das Verwaltungsgericht verhelfe jedem Bürger zu seinem Recht gegenüber dem Staat. „Das ist schon vom Prinzip her toll“, ist Müller überzeugt.

Jurastudium statt Apotheke des Vaters

So hat es ihn gefreut, dass nicht er, sondern sein jüngerer Bruder die Apotheke des Vaters übernommen hat. Er habe lieber Jura an der Uni Augsburg studiert und es richtig spannend gefunden. In seiner Freizeit treibt Müller gerne Sport: Volleyball, Badminton und Laufen. Als Laufteam haben die Mitarbeitenden am Verwaltungsgericht sogar schon einige Pokale gewonnen, zuletzt beim Landkreislauf 2022 in Zusmarshausen. Außerdem sind Müller und seine Frau treue Besucher des Augsburger Staatstheaters und gehen regelmäßig zusammen tanzen.