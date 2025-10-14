Andreas Jauss schickt die Betrachter seiner Kunst auch mal in den Urlaub

Zwei Welten prägen das Leben des Künstlers Andreas Jauss, der derzeit seine Bilder im Exerzitienhaus Leitershofen 32 Bilder und Zeichnungen ausstellt. Das Leben des Künstlers und Pfarrers bewegt sich zwischen Atelier und Altar und ist eine spannende Kombination. Häufig finden die Ausstellungen seiner Gemälde im kirchlichen Kontext statt. „Seen and Unseen“ hat er seine Ausstellung im Rahmen der Herbstausstellung 2025 des Exerzitienhauses betitelt.

Er meint damit das offensichtlich Sichtbare seiner Bilder, aber auch das, was an Gedanken und Stimmungen dahinter steckt. „Es ist ein längerer Prozess bis hin zur Fertigstellung eines Werkes“, erklärt Jauss. Oft fährt er schon frühmorgens mit dem Auto zu einem Ziel, lässt sich dort treiben und schaut, was er findet, das ihn inspiriert. Dies kann erst sehr spät sein, oft erst kurz vor der Rückfahrt.

Auf der Suche nach alltäglichen Motiven

Seine Motive sucht er im Alltäglichen. Das kann ein Verkehrsschild sein, eine besondere Lichtstimmung oder ein Gebäude. Wichtig ist, dass er sich angesprochen fühlt, in ihm etwas geweckt wird. Das Objekt wird dann schnell fotografiert und dient ähnlich einer schnellen Skizze vor Ort. Auf diese Weise sammelt er das Rohmaterial, aus dem seine Bilder entstehen. „Ich habe einen riesigen Fundus an Fotos, die ich mir immer wieder ansehe. An einem bestimmten Punkt erkenne ich dann: Das will ich malen.“

Zwischen Fotografie und Umsetzung in ein gemaltes Bild können Jahre liegen. Wie in der Ausstellung zu sehen, sind seine Arbeiten vom amerikanischen Realismus inspiriert und wirken auf den ersten Blick wie Fotografien. Bei genauerem Hinsehen erweisen sie sich jedoch als malerische Verdichtungen des Alltags. Es handelt es sich weitgehend um Ausschnitte von Landschaften, Architektur und Lichtstimmungen, auch von Innenräumen, die er kombiniert, variiert und verfremdet. Manche Bilder sind Kompositionen aus mehreren Elementen, ähnlich der Arbeitsweise Kaspar David Friedrichs.

Ein Anblick wie im Urlaub

Oftmals wird der Künstler von Betrachtenden seiner Kunst angesprochen. Sie erklären ihm, dass sie sich beim Anblick seines Bildes wie im Urlaub fühlen, erzählt er. Wenn man aber genau hinschaut, dann bricht sich das oft, etwa wenn auf das Schöne im nächsten Bild ein Schutthaufen folgt. Seine bevorzugten Materialien sind Bleistift und Papier, kleinere Bilder fertigt er mit Acryl, größere mit Ölfarben.

Wie kam es aber zur Kombination aus künstlerischer Tätigkeit und geistlichem Amt? Zuerst war die Kunst da, erklärt er. Von 1992 bis 1998 studierte er Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und schloss mit einem Diplom ab. Gleichzeitig war er immer ein gläubiger Mensch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, den er in der Kunst ein Stück weit gefunden habe. Viele Zufälle führten ihn näher zur Kirche. So habe er während seines Kunststudiums in einem alten Pfarrhaus gewohnt und war dort, wo sich sein Atelier befand, ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig. „Es gab damals immer wieder viele Zeichen, die mir diesen Weg wiesen, und so studierte ich Theologie“, blickt er zurück. Im Alter von 57 Jahren wurde er als Spätberufener zum Priester geweiht. Ohne seine Kunst konnte er sich sein Leben allerdings nie vorstellen. „Ich habe meinen Zeichenblock und Farben überall dabei und male jeden Tag“.

Öffnungszeiten und Veranstaltungen

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. November zu sehen. Öffnungszeiten des Exerzitienhauses: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 15 Uhr und Sonntag von 8 bis 14 Uhr. Ein Künstlergespräch in der Ausstellung findet am 23. November ab 14 Uhr statt. Am 24. Oktober ist ein „Art walk – Architektur, Kunst und Spiritualität“ durch Ausstellung und Exerzitienhaus von 18 bis 21 Uhr geplant.