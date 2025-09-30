Icon Menü
Autofahrer hat laut Polizei in Neusäß betrunken einen Unfall

Neusäß

Mann sitzt morgens mit 1,1 Promille Alkohol am Steuer

Ein Mann ist am Dienstag in Neusäß mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Die Polizei hat danach schnell einen Verdacht, warum der Unfall passierte.
    Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild)
    Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 35-Jähriger hat mit seinem Wagen unter anderem ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Mann war am Dienstagmorgen auf der Täfertinger Straße in Neusäß-Täfergingen unterwegs in Richtung Augsburg. Doch noch im Ort kam sein Wagen von der Straße ab. Das Auto streifte nach Mitteilung der Polizei erst einen Baum und stieß dann gegen das Schild.

    Die Gersthofer Beamten stellen Alkoholgeruch fest

    Als Beamte der Polizei Gersthofen den Unfall aufnahmen, stellten sie bei dem 35-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. (AZ)

