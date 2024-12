Aystetten plant ein neues Wohngebiet

Aystetten wächst – diese Grundaussage ließ sich aus der Bürgerversammlung in der Gemeinde im Oktober dieses Jahres mitnehmen. Knapp 200 Menschen zogen 2024 neu nach Aystetten. Ein neues Wohngebiet käme dem Ort also gerade recht. Darüber sprach der Gemeinderat in einer Sitzung Ende November. Wie Bürgermeister Peter Wendel erklärt, sollen lau derzeitigem Plan insgesamt neun Reihenhäuser in zwei Gebäudekomplexen in Aystetten entstehen. Die Wohnungen sind auf dem Gelände neben dem Wertstoffhof geplant. Dort gibt der örtliche Tennisverein vier seiner Plätze ab, die den Reihenhäusern weichen werden.

Gesichert ist der Bau bisher nicht. Die Gemeinde schickte ihre Pläne kürzlich an die Nachbarkommunen und an die örtlichen Behörden, die sich theoretisch gegen die neuen Wohnanlagen stellen könnten. „Ich gehe von einer Genehmigung aus“, sagt Bürgermeister Wendel. Neben den Wohnungen gebe es im aktuellen Plan auch die Möglichkeit für stilles Gewerbe, also etwa eine Arztpraxis, einen Friseursalon oder Büroflächen. (diba)