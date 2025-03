Ehrung für Max Rindles ehrenamtliches Engagement: Bistum Augsburg verleiht das Ulrichkreuz in Gold

Im November 2024 wurde in Aystetten eine neue Kirchenverwaltung für die Pfarrei St. Martin gewählt. Nach über 40 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Kirchenpfleger trat Max Rindle nicht mehr erneut zur Wahl an. Für sein tatkräftiges und langjähriges Engagement wurde ihm nun vom Bistum Augsburg das Ulrichkreuz in Gold verliehen. Das ist die höchste Auszeichnung, die die Diözese Augsburg zu vergeben hat. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes zum ersten Fastensonntag, den der Kirchenchor von St. Martin musikalisch gestaltete, überreichte Pfarrer Stefan Spiegel diese besondere Ehrung. Auch die drei weiteren Mitglieder der ehemaligen Kirchenverwaltung bekamen für Ihr Ehrenamt eine Anerkennung. Monika Nussbaumer, Günther Apitzsch und Manfred Holzmann erhielten jeweils eine Urkunde.

