Markus Winterhalter will Bürgermeister von Aystetten werden

Mit deutlicher Mehrheit ist Markus Winterhalter auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler bestimmt worden. Seit sechs Jahren wohnt Winterhalter schon in Aystetten. Im vergangenen Jahr begann sein

Engagement bei den Freien Wählern in Aystetten, politisch interessiert war er schon zuvor, wie er sagt. Wieso er jetzt auch selbst politisch aktiv werden will, erklärt der 44-Jährige: „Meine Familie und ich fühlen uns in Aystetten sehr wohl. Das bunte Vereinsleben, durch das sich Freundschaften bilden und das die Generationen zusammenbringt, macht die Gemeinde so lebenswert.“

„Ich möchte mich für die Gemeinde Aystetten und für die Menschen einsetzen“, begründet Winterhalter weiter die Entscheidung, sich als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung zu stellen. Gespräche mit Bürgermeister Peter Wendel (auch Freie Wähler), in denen dieser ihm seinen Zuspruch zusagte, bestätigten ihn in seiner Entscheidung, sich aufstellen zu lassen. Zu seinen Zielen sagt er: „Die gute Arbeit des Gemeinderats der vergangenen Jahre möchte ich fortführen. Ich plane, Aystetten zukunftsorientiert mitzugestalten.“ Bei Projekten wie dem neuen Rathaus oder dem geplanten Bildungscampus will er mit anpacken. Hierbei steht für den Familienvater Kommunikation im Vordergrund: „Der Gemeinderat soll parteienübergreifend zusammenarbeiten und gemeinsam das Beste für die Gemeinde Aystetten erreichen. Das geht nur mit guter Kommunikation.“

Vor seinem Umzug nach Aystetten lebte Markus Winterhalter mit seiner Ehefrau im Neusässer Stadtteil Hammel. Das Paar hat drei Kinder im Alter von zwei, sechs und neun Jahren. Der 44-jährige Familienvater ist seit 1998 Polizeibeamter, in seiner Freizeit treibt er gerne Sport und hält sich in der Natur auf. „In den vergangenen Jahren habe ich noch das Heimwerken für mich entdeckt“, erzählt Winterhalter. Die nächsten Kommunalwahlen sollen am 8. März 2026 stattfinden.