So könnte Windkraft in Neusäß umgesetzt werden

Wie können sämtliche erneuerbaren Energiequellen in Neusäß am besten und effektivsten genutzt werden? Damit befasst sich aktuell der Energienutzungsplan, den die Stadt in Auftrag gegeben hat. Diese Ergebnisse sollen demnächst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Doch ganz unabhängig kann die Stadt nicht agieren. Parallel zu den eigenen Planungen werden im Regionalplan Augsburg gerade die Potenzialflächen für Windkraft in der Region untersucht. Die Untersuchungsräume waren bereits 2023 im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß vorgestellt worden. Nun liegen die Ergebnisse vor - mit einer Überraschung.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis