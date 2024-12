Nach Brand eines Einfamilienhauses steht die Ursache fest

In einem Einfamilienhaus in Aystetten hatte es in der Nacht vor Heiligabend gebrannt (wir berichteten). In einem Zimmer im Untergeschoss eines Einfamilienhauses war gegen kurz vor ein Uhr ein Brand ausgebrochen, der gelöscht werden musste.

Der Schaden nach dem Brand in Aystetten ist groß

Die starke Rauchentwicklung hielt lange an. Das Ehepaar, das im Haus war, konnte sich zwar retten, wurde aber leicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aystetten, Hammel und Neusäß mit insgesamt rund zehn Einsatzfahrzeugen gewesen.

Wie die Polizei jetzt am Montag mitteilte, ist der Schaden höher als ursprünglich gedacht. Er wird statt auf 50.000 Euro inzwischen auf 200.000 Euro geschätzt. Außerdem steht die Brandursache fest: Es war ein technischer Defekt. (corh)