Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Bau von Windkraftanlagen auf Ottilienberg bei Biberbach: GP Joule zieht Antrag zurück

Biberbach

Windpark-Projekt: Investor will doch keine Windräder mehr in Biberbach bauen

Monatelang war über die zwölf geplanten Windräder auf dem Ottilienberg beraten worden. Jetzt ist das Thema plötzlich vom Tisch.
Von Alisia Öztürk
    • |
    • |
    • |
    Der Antrag der Unabhängigen Frauenliste Biberbach für eine Infoveranstaltung mit GP Joule wurde abgelehnt. Die Firma zog vergangene Woche ihren Bauantrag zurück.
    Der Antrag der Unabhängigen Frauenliste Biberbach für eine Infoveranstaltung mit GP Joule wurde abgelehnt. Die Firma zog vergangene Woche ihren Bauantrag zurück. Foto: Thomas Banneyer/dpa (Symbolbild)

    Die Diskussion um die geplanten Windräder auf dem Ottilienberg beschäftigt Biberbach seit Monaten. Nachdem der Gemeinderat bereits im Mai den Bauantrag für die zwölf Windenergieanlagen auf dem Ottilienberg einstimmig abgelehnt hatte, wurde die Rechtsanwaltkanzlei Meidert & Kollegen beauftragt, eine juristische Stellungnahme zu verfassen. Seitdem lag die Entscheidung, ob der Flächennutzungsplan der Gemeinde gültig und somit der Antrag von GP Joule nichtig sei, zusammen mit der Stellungnahme und dem Beschluss der Ratsmitglieder gegen diesen Bauantrag beim Landratsamt Augsburg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden