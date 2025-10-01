Windpark-Projekt: Investor will doch keine Windräder mehr in Biberbach bauen

Die Diskussion um die geplanten Windräder auf dem Ottilienberg beschäftigt Biberbach seit Monaten. Nachdem der Gemeinderat bereits im Mai den Bauantrag für die zwölf Windenergieanlagen auf dem Ottilienberg einstimmig abgelehnt hatte, wurde die Rechtsanwaltkanzlei Meidert & Kollegen beauftragt, eine juristische Stellungnahme zu verfassen. Seitdem lag die Entscheidung, ob der Flächennutzungsplan der Gemeinde gültig und somit der Antrag von GP Joule nichtig sei, zusammen mit der Stellungnahme und dem Beschluss der Ratsmitglieder gegen diesen Bauantrag beim Landratsamt Augsburg.
Biberbach
