Bauarbeiten an der Bahnbrücke in Mödishofen verschoben

Die von Montag, 15. September, bis Freitag, 19. September, geplanten Bauarbeiten an der Bahnbrücke in Mödishofen im Zuge der Kreisstraße A2 verschieben sich um eine Woche. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. An der Brücke wird nun voraussichtlich von Montag, 22. September, bis Mittwoch, 1. Oktober, gebaut. Zeitlich überschneidet sich die Baumaßnahme auch weiterhin mit der Vollsperrung der B300 im Bereich Ustersbach.

Für die Erneuerung des Berührungsschutzes der Brücke ist eine halbseitige Sperrung der Straße nötig. Zusätzlich erfolgen kleinere Betonsanierungsarbeiten am Bauwerk. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig mit verkehrsabhängiger Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiten wurden mit der Deutschen Bahn abgestimmt und finden nun während der Gleissperrung statt.

Das Bauteil aus dem Jahr 1979 muss ersetzt werden

Die Arbeiten an der Brücke sind nötig, weil der bestehende Berührungsschutz aus dem Jahr 1979 aus Sicherheitsgründen ersetzt werden muss. Der neue senkrechte Berührungsschutz soll den Bahnbetrieb dauerhaft sichern. Landrat Martin Sailer erklärte dazu: „Wir wissen, dass diese Baustelle für die Verkehrsteilnehmenden eine Belastung darstellt. Dennoch ist sie keine Verschönerung, sondern unverzichtbar, um die Sicherheit auf der Bahnstrecke und der Brücke langfristig zu gewährleisten“.

Zusätzliche Belastung durch die Sperrung der B300



Zeitgleich ist die B300 bei Ustersbach komplett gesperrt. Hier wird ein Baugebiet erschlossen. Die Umleitung führt unter anderem über die Kreisstraße A2 und somit durch den Baustellenbereich an der Bahnbrücke Mödishofen. Eine zeitliche Entflechtung der beiden Baumaßnahmen sei nach intensiver Prüfung nicht möglich gewesen, heißt es aus dem Landratsamt. Beide Baumaßnahmen seien an feste, übergeordnete Rahmenbedingungen gebunden.

Die Auswirkungen auf den Verkehr sollen dennoch so gering wie möglich gehalten werden. Die Kreisstraße A2 ist daher nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 8.30 und 15.30 Uhr einseitig gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich, wenn möglich, zu umfahren. (AZ)