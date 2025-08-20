B300 bei Ustersbach bald sechs Wochen komplett gesperrt: Daran wird gearbeitet

Ganz am westlichen Rand des Landkreises Augsburg, in Ustersbach, wird es in den kommenden Wochen auf der wichtigen Pendlerverbindung der B300 zu einer Vollsperrung und damit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie berichtet, wird am östlichen Ortseingang ein neues Baugebiet einschließlich eines Supermarkts erschlossen, zu dem eine Linksabbiegespur führen soll. Ab Montag, 25. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Oktober, ist die Bundesstraße deshalb zwischen dem Kreisverkehr und dem Ort Ustersbach komplett gesperrt. Doch die Situation verschärft sich noch. Wie das Landratsamt mitteilt, sind auch auf der Ausweichstrecke, der Kreisstraße A2, für einen Teil dieser Zeit Bauarbeiten an der Bahnbrücke in Mödishofen geplant.

Zehntausende Pendlerinnen und Pendler, Schulkinder sowie Fahrgäste der Buslinie 600 bewegen sich täglich in diesem Bereich auf der B300. Schon seit Juni laufen erste Bauarbeiten rund um das neue Wohn- und Gewerbegebiet. Nun sollen die Linksabbiegespur in das neue Areal sowie eine Querungshilfe für Schulkinder zur Grundschule eingerichtet werden, anschließend wird die Fahrbahndecke der B300 wieder hergestellt. Während zunächst eine dreiwöchige Sperrung angekündigt worden war, soll die B300 jetzt knapp sechs Wochen komplett zu sein. Die Umleitungsstrecke verläuft von Augsburg kommend ab dem Kreisverkehr zunächst über die Kreisstraße A2 durch Mödishofen bis Häder, dann über die A1 nach Dinkelscherben von dort über die Staatsstraße 2027 über Uttenhofen (Landkreis Günzburg) zurück auf die B300.

An der Bahnstrecke bei Mödishofen wird auch gearbeitet

Wie das Landratsamt Augsburg jetzt mitteilt, kommt es zudem während der ersten Schulwoche, von Montag, 15. bis Freitag, 19. September, ausgerechnet auf der A2 zu einer weiteren Baustelle. An der Bahnbrücke in Mödishofen muss der sogenannte Berührungsschutz erneuert werden, außerdem stehen kleinere Betonsanierungsarbeiten an der Brücke an. Das führt dazu, dass die A2 in diesem Bereich dann nur einspurig befahren werden kann. Eine Ampel soll den Verkehr während dieser Zeit regeln.

Ursprünglich waren diese Arbeiten erst für 2026 geplant, doch weil die Bahnstrecke Mitte September ohnehin gesperrt ist, konnten die Arbeiten vorverlegt werden, so das Landratsamt. So muss der Zugverkehr nicht noch einmal unterbrochen werden. Außerdem gibt es Vorteile für die Abwicklung der Baustelle. Laut Landratsamt sorgt das für eine Beschleunigung der Arbeiten, erhöht die Arbeitsstättensicherheit und ermöglicht zudem eine kostengünstigere Projektabwicklung. Die Maßnahme sei aus technischer Sicht zwingend erforderlich, da der bestehende Berührungsschutz aus dem Jahr 1979 aus Sicherheitsgründen ersetzt werden muss. Der neue senkrechte Berührungsschutz soll den Bahnbetrieb dauerhaft sichern. „Wir wissen, dass diese Baustelle für die Verkehrsteilnehmenden eine Belastung darstellt. Dennoch ist sie keine Verschönerung, sondern unverzichtbar, um die Sicherheit auf der Bahnstrecke und der Brücke langfristig zu gewährleisten“, betont Landrat Martin Sailer.

Die gleichzeitigen Bauarbeiten sorgen für Effizienz, sagt Landrat Sailer

Um die Wartezeiten zu minimieren und den Verkehrsfluss auf der Umleitungsstrecke so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, erfolgt die einseitige Sperrung der A2 ausschließlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten – zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden vom Landratsamt gebeten, den Bereich – sofern möglich – großräumig zu umfahren. Landrat Martin Sailer hofft auf Verständnis für die Einschränkungen. „Uns ist bewusst, dass die Überlagerung beider Sperrungen für die Verkehrsteilnehmenden auf den ersten Blick ungünstig ist. Mit der Vorverlegung der Baumaßnahme in die bestehende Bahn-Sperrpause handeln wir wirtschaftlich und vermeiden zusätzliche Belastungen in den Folgejahren“, so Landrat Sailer weiter.