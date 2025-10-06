Drei Verletzte nach Unfall bei Hirblingen

Eine 52-jährige Autofahrerin wollte am Sonntag um 15 Uhr von der Ortsverbindungsstraße Augsburg – Hirblingen nach links in die Auffahrt zur A8 in Richtung Stuttgart einbiegen. Doch dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den Wagen einer 26-Jährigen. Diese war in Richtung Augsburg unterwegs.

Nach dem Unfall bei Gersthofen kamen alle Beteiligten ins Krankenhaus

Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden beide Fahrerinnen und ein vierjähriger Junge, der im Auto der 26-Jährigen saß, leicht verletzt. Alle drei kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (AZ)