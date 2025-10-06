Icon Menü
Bei einem Unfall zwischen Gersthofen und der A8 werden laut Polizei drei Personen verletzt.

Gersthofen

Drei Verletzte nach Unfall bei Hirblingen

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Sonntag einen anderen Wagen übersehen. Beide Fahrzeuge prallten laut Polizei zusammen. Unter den Verletzten ist ein Bub.
    Nach einem Unfall bei Hirblingen an der Auffahrt zur A8 sind drei Personen verletzt worden, darunter ein Vierjähriger.
    Nach einem Unfall bei Hirblingen an der Auffahrt zur A8 sind drei Personen verletzt worden, darunter ein Vierjähriger. Foto: Peter Kneffel/dpa(Symbolbild)

    Eine 52-jährige Autofahrerin wollte am Sonntag um 15 Uhr von der Ortsverbindungsstraße Augsburg – Hirblingen nach links in die Auffahrt zur A8 in Richtung Stuttgart einbiegen. Doch dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den Wagen einer 26-Jährigen. Diese war in Richtung Augsburg unterwegs.

    Nach dem Unfall bei Gersthofen kamen alle Beteiligten ins Krankenhaus

    Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden beide Fahrerinnen und ein vierjähriger Junge, der im Auto der 26-Jährigen saß, leicht verletzt. Alle drei kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. (AZ)

