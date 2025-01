Die Meitinger Mutmacherrede zum Start ins neue Jahr

Als Ramona Meinzer von Meitingens Bürgermeister Michael Higl als „herausragende Mutmacherin und Unternehmerin“ angekündigt und zum Rednerpult gebeten wurde, waren die Gäste des Neujahrsempfangs sicherlich noch skeptisch. Welche wirtschaftswissenschaftlichen Ausführungen als „Antwort auf den Standort-Pessimismus“ würden nun wohl folgen, nachdem Higl bereits drohte, in die Definitionen des Bruttosozialprodukts abzuschweifen?

Doch die Geschäftsführerin der Thierhauptener Firma Aumüller Aumatic und IHK-Vorsitzende der Regionalversammlung Augsburg-Land gewann bereits mit den ersten Worten die Aufmerksamkeit der Gäste und hielt – strahlend, ambitioniert, mutig und mit jeder Menge Herzblut für ihre Firma und ihre Familie eine Rede, in der sie deutliche Worte zu den Herausforderungen der Zeit mit jeder Menge authentischem Optimismus würzte. Das Resultat: Die Gäste im Bürgersaal applaudierten, lachten, ließen sich mitreißen und sind vielleicht sogar mit einem Fünkchen mehr Mut und Optimismus vom Neujahrsempfang nach Hause gegangen. So ließ es sich zumindest an den Stehtischen und am Büffet aufschnappen, als der offizielle Teil vorbei.

Die Gastrednerin in Meitingen spricht über die Glücksstudie

Doch wie hat Ramona Meinzer das eigentlich geschafft? Ihr Aufhänger: eine Glücksstudie, die belegen konnte, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, denn gute Beziehungen zu pflegen und Teil einer Gemeinschaft zu sein, sei ein entscheidender Faktor zum Glücklichsein. Mit diesen Worten holte die Unternehmerin die Gäste des Neujahrsempfangs ab, zu dem der Meitinger Rathauschef auch deswegen lädt, um ein großes Dankeschön an die zahlreichen Ehrenamtlichen im Ort zu richten. Auch Landrat Martin Sailer, der ebenso wie die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach und der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll in den Bürgersaal gekommen waren, lobte das Engagement der Vereine.

„Wir haben überlebt und haben wohl durchaus etwas richtig gemacht.“ Ramona Meinzer, Geschäftsführerin Aumiller Automatic

Authentisch, nah und engagiert berichtete Ramona Meinzer in ihrer Mutmacher-Rede dann davon, wie vor 13 Jahren ihr größter Traum wahr wurde. Damals durfte sie „Unternehmerin werden“. Sie wurde Teil der Aumiller-Familie, in der sie heute auf eine Unternehmensführung blickt, in der Menschlichkeit, Erfolg und die Fähigkeit, Dinge erledigt zu bekommen, drei der wichtigsten Unternehmenswerte darstellen. Mit dem Neubeginn in der Firma wurde ihr auch klar, dass der Betrieb kurz vor der Insolvenz stand. Ein Drittel der Belegschaft musste entlassen werden. Mit gerade einmal Anfang 30 war das für Meinzer eine emotions- und tränenreiche Ausgangsposition, die sich mittlerweile doch zum Guten gewendet hat: „Wir haben überlebt und haben wohl durchaus etwas richtig gemacht.“

Auch oder gerade weil der Weg für die Unternehmerin kein leichter war, höre man sie nicht jammern – weder über die Situation in der Baubranche, noch über die Trump’sche Politik in den USA und auch nicht über Energiepreise, Standortfaktoren und dergleichen. Mit einer großen Portion Verantwortungsgefühl – als Mutter eines Neunjährigen und als Unternehmerin mit 200 Mitarbeitenden – versprüht Meinzer stattdessen Optimismus.

Die Unternehmerin ist glücklich über ihre Heimat in Meitingen

Ihre Motivation? Sie schätze sich glücklich, in Deutschland leben zu dürfen – in dem Land in das sie mit gerade einmal vier Jahren einst in ein Flüchtlingslager kam. In Meitingen habe sie gemeinsam mit ihrer Familie eine Heimat gefunden, in der sie sich für Bildung starkmacht und in Gemeinschaft dazulernt, was sie nicht weiß – sei es, wenn es um Entwicklungsthemen oder KI geht. Dass Ramona Meinzer sich einst sogar um ein Praktikum im Markt Meitingen und im Landratsamt bemüht habe, verriet Higl als er nur mehr für wenige Schlussworte ans Rednerpult schritt. Für die Kommunalpolitik habe Ramona Meinzer sich nicht nur interessiert, sondern auch das umgesetzt, was sie im Unternehmen lebt: Sie habe zugehört, sich in ihr Gegenüber hineinversetzt und gefragt, was sie nun tun könne, verriet Higl.

Wohlwissend mit Ramona Meinzer eine echte Mutmacherin eingeladen zu haben, stimmte Higl selbst durchaus andere Töne an. Die Marktgemeinde werde damit konfrontiert, dass die Angebote, „die es ausmachen“ – Themen wie Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Inklusion und viele andere – auf einem Zettel fernab der Pflichtaufgaben stehen. Und von eben diesem Zettel sollen – ginge es nach dem Gemeinderatsgremium – keine Punkte gestrichen werden, obgleich die Finanzlage düster aussieht. Nach der inspirierenden Mutmacher-Dosis baute der Rathauschef nun auf das gute Omen seiner Themenwahl zum Neujahrsempfang: Dr. Max Josef Metzger war Thema beim Neujahrsempfang 2024 – und wurde seliggesprochen. Welchen Effekt die Mutmacher-Rede von Ramona Meinzer haben werde, kann der Rathauschef im nächsten Jahr vielleicht selbst beobachten.