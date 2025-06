Belohnung ausgesetzt: Wer wirft Reißnägel in die Kneipp-Anlage in Stadtbergen?

Der Stadtberger Bürgermeister Paulus Metz ist sauer. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass jemand versucht hat, die Kneipp-Anlage im August-Abendstein-Weg zu sabotieren. Am vergangenen Wochenende wurden nun transparente Reißnägel im Becken entdeckt. Was Paulus Metz besonders wütend macht: Jemand legt es ganz offenbar darauf an, andere Menschen zu verletzen. Der Bürgermeister ist nicht der Einzige, der das nicht fassen kann. Die CSU-Stadtratsfraktion hat jetzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen.

Diese Reißnägel wurden im Becken der Kneipp-Anlage in Stadtbergen gefunden. Foto: Ordnungsamt Stadtbergen (Archiv)

Die transparenten Reißnägel sind im Wasser nur schwer zu sehen. Wie der Bürgermeister berichtet, wurde eine Frau gleich am Morgen auf die gefährliche Situation aufmerksam und gab den Behörden Bescheid.

Auch durchsichtige Glasscherben waren schon in die Kneipp-Anlage geschüttet worden. Paulus Metz erklärt: „Schon seit Längerem stellen wir fest, dass Unbekannte Erde, Zement, Reißnägel oder Glasscherben in das Wasserbecken werfen. Zum Schaden aller, besonders der Kinder“. Auch Kekse und Unmengen an Quark wurden schon ins Becken gekippt. Außerdem wurden das Schloss und andere Teile der Anlage inzwischen mehrfach beschädigt.

Die Reparaturkosten muss die Allgemeinheit, also jeder einzelne Stadtberger, tragen. Schlimmer findet der Bürgermeister aber die Verletzungen, die durch Glasscherben oder Reißnägel im Becken entstehen können. „Unfassbar für mich, dass Mitmenschen das einander antun können“, sagt er.

In der Stadtverwaltung wird nun überlegt, ob eine Videoüberwachung der Kneipp-Anlage infrage kommt. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Tobias Schmid befürwortet diese Überlegungen. Außerdem erklärt er, dass seine Fraktion eine Belohnung von 500 Euro aussetze für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen: „Wer so mit der Allgemeinheit und der Gesundheit der Bürger umgeht, muss bestraft werden“, findet Tobias Schmid. Der Bürgermeister bittet die Stadtberger, umgehend Bescheid zu geben, wenn sie sehen, dass die Kneipp-Anlage beschädigt oder verunreinigt wird.

Die Stadtberger Kneipp-Anlage sorgt seit Jahren für Diskussionen in der Stadt. Seit der Eröffnung der Anlage im Mai 2019 hatten sich Anwohner wieder und wieder beschwert, dass die Besucher sich nicht an die Regeln halten würden. Zuletzt war die Anlage 2023 wegen eines Gerichtsverfahrens in die Schlagzeilen geraten.

Gericht musste schon über die Kneipp-Anlage entscheiden

Damals hatte das Landratsamt geklärt, dass es sich nicht um einen Schwarzbau handelt und nachträglich in einem Tekturverfahren der Änderung des Bauantrags zugestimmt. Anwohner hatten erklärt, das Becken habe die falsche Lage und Ausführung. Beides entspreche nicht der Baugenehmigung. Zwar war die Größe der Anlage von der Stadt damals ordnungsgemäß beantragt und auch vom Landratsamt genehmigt worden. Die Lage des Beckens entsprach aber nicht der des Bauantrags. Der Bauantrag musste deshalb nachträglich geändert werden. Gerichtlich sollte zudem geklärt werden, ob die Anlage gemäß der Betriebsführung funktionieren kann. Das Verwaltungsgericht hatte daran keinen Zweifel.

Auch wenn Anwohner sich beschwert hatten, weil das Becken nicht fürs Wassertreten, sondern als Planschbecken für Kinder genutzt werde. Durch das rücksichtslose Verhalten der Nutzer seien die Anwohner einem nicht zumutbaren Lärm ausgesetzt, erklärten sie. Doch das Lärmgutachten des Landratsamtes ergab damals, dass der Lärmpegel zu keiner Zeit dem eines Biergartens entsprochen hatte. Der Kinderlärm sei zumutbar, entschied das Gericht.