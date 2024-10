83-Jährige verliert nach Schockanruf 70.000 Euro an Betrügerbande

Es ist ein ganz normaler Dienstagvormittag in Neusäß bei Augsburg. Bei einer 83-jährigen Frau klingelt das Telefon. Es ist ein „Schockanruf“, mit dem eine Betrüger-Bande aus Polen an das Geld der Witwe herankommen will. Es handelt sich um organisierte Kriminalität, die von Callcentern aus Warschau heraus betrieben wird. Ein Mann aus Polen steht deshalb nun vor Gericht. Die Masche ist immer die Gleiche.

