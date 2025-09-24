Bevölkerungsexplosion? Keine Region in Schwaben wächst so stark wie der Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg ist angesagt. Er gehört zu den größten Wachstumsregionen in Bayern und Schwaben, was die Entwicklung der Bevölkerung betrifft. Das geht aus der jüngsten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach wird die Landkreis-Bevölkerung von 261.600 Einwohnern (2023) auf 286.300 Einwohner (2043) ansteigen. Das entspricht einem Wachstum von 24.700 Menschen oder neun Prozent. Der Prognosewert liegt damit deutlich über den Werten für ganz Bayern (plus vier Prozent), des Regierungsbezirks Schwaben (plus acht Prozent) und der Stadt Augsburg (plus sechs Prozent). Eine Gemeinde soll sogar um 20 Prozent wachsen - und das in nur acht Jahren.

Das starke Wachstum wirkt sich auf die verschiedenen Altersgruppen in unterschiedlichem Umfang aus. Insbesondere die Altersgruppe der über 65-Jährigen wird deutlich zunehmen, nämlich um plus 30 Prozent. Damit wird das Durchschnittsalter im Landkreis von 44,2 Jahren (2023) auf 45,3 Jahren (2043) ansteigen.

Das kleine Allmannshofen soll deutlich größer werden

Das Bevölkerungswachstum wird sich in den jeweiligen Gemeinden im Landkreis Augsburg sehr unterschiedlich auswirken. Auf Gemeindeebene liegen die Prognosen nur bis zum Jahr 2033 vor. Bis dahin wird der Landkreis ausgehend vom Bestand 2019 um durchschnittlich sechs Prozent wachsen. Betrachtet man die Gemeinden im Einzelnen, dann liegen 27 Gemeinden oberhalb dieses Durchschnitts und 19 Gemeinden darunter. Die Wachstums-Spitzenreiter sind die drei Gemeinden Allmannshofen (plus 20 Prozent), Bonstetten (plus 19 Prozent) und Horgau (plus 17 Prozent).

Manche Orte sollen aber schrumpfen. Für zwei Gemeinden wird ein negatives Wachstum der Bevölkerung prognostiziert: Mittelneufnach (minus acht Prozent) und Kleinaitingen (minus zwei Prozent). Die Gemeinde Aystetten überrascht mit einem Null-Wachstum und verbleibt voraussichtlich bei einer Einwohnerzahl von 2.940 Personen für das Jahr 2033.

Schwabmünchen und Meitingen wachsen stark

Betrachtet man die acht größeren Gemeinden im Landkreis mit derzeit über 10.000 Einwohnern, dann gibt sich folgendes Bild: Insgesamt weisen alle größeren Gemeinden ein positives Wachstum bis 2033 auf. Schwabmünchen und Meitingen weisen mit acht Prozent den höchsten Wert auf und werden 2033 voraussichtlich 15.500 beziehungsweise 12.700 Einwohner zählen. Ebenfalls deutlich wachsen werden Diedorf (um sechs Prozent auf 11.200 Einwohner) und Gersthofen (um knapp sechs Prozent auf 23.700 Einwohner).

Das hohe Wachstum findet also verstärkt im Süden und Norden des Landkreises statt. In Stadtnähe findet man eher moderatere Wachstumswerte. Das kann durch die unterschiedlichen Kosten für Miete und Wohnen verursacht sein.

Zu den Prognosen des Statistischen Landesamtes ist anzumerken, dass die Experten von der bisherigen Entwicklung ausgehen und diese rein statistisch in die Zukunft verlängert. Das bedeutet, dass es durchaus Ereignisse in den nächsten Jahren geben kann, die die tatsächliche Entwicklung der Bevölkerung nach oben oder unten verändern. So kann beispielsweise die zurückliegende Eröffnung oder Schließung eines Pflegeheimes oder die Ausweisung eines neuen Baugebietes in einer kleinen Gemeinde zu einem niedrigeren oder höheren Wachstum als prognostiziert führen. Für größere Gemeinden trifft das weniger zu. Dort liegen die Ursachen des Bevölkerungswachstums hauptsächlich bei der Zuwanderung aus anderen Teilen Deutschlands und aus dem Ausland.