Klage gegen Lechstahl-Erweiterung: Biberbach lässt nun die Details prüfen

Plus Mit kniffligen Fragen rund um das Bauen beschäftigten sich Biberbacher Markträte. Neben eigenen Vorhaben steht auch eine Entscheidung der Nachbargemeinde an, die zu Unmut führt.

Von Sonja Diller

Keinen Zweifel ließ Bürgermeister Wolfgang Jarasch an seinem Ärger über den Meitinger Beschluss zur Ausweisung eines Sondergebietes im Lohwald, der in Sichtweite des Biberbacher Ortsteils Zollsiedlung liegt. Damit wird einer Erweiterung der Lechstahlwerke in den Bannwald hinein der Weg bereitet. Der Satzungsbeschluss zum entsprechenden Bebauungsplan war Ende Juli gefasst und nun den Beteiligten, die sich gegen das Projekt ausgesprochen hatten, zugestellt worden. Wie berichtet sollen über 17 Hektar des als Bannwald geschützten Lohwaldes in Herbertshofen gerodet werden, um Erweiterungsflächen für den Betrieb des im Meitinger Ortsteil Herbertshofen ansässigen Stahlwerks der Max Aicher Gruppe zur Verfügung zu stellen.

