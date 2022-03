Meitingen

vor 40 Min.

Vertrag für die umstrittene Lechstahl-Erweiterung ist so gut wie fertig

Groß, aber nicht groß genug? Das Industriegebiet, in dem die Lech-Stahlwerke angesiedelt sind.

Plus Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Monaten eifrig verhandelt. Jetzt – passend zum 50. Geburtstag des Unternehmens – steht ein entscheidender Schritt bevor.

Von Christoph Frey

Für die Sause ließ Firmenpatriarch Max Aicher sich nicht lumpen und mietete das komplette Cinemaxx in Augsburg. An die 1500 geladene Gäste, unter ihnen der bayerische Wirtschaftsminister, feierten dort den 40. Geburtstag der Lech-Stahlwerke (LSW) in Herbertshofen bei Meitingen. Zehn Jahre später haben sich die Zeiten geändert: Große Feiern waren wegen der Pandemie lange passé und das Stahlwerk mit seinen rund 800 Beschäftigten kämpft mit den hohen Energiepreisen. Dennoch formuliert LSW-Gründer Max Aicher: "Auf die nächsten 50 Jahre."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen