Biberbachs Hochbehälter werden später fertig

Der Neubau der geplanten zwei Trinkwasser-Hochbehälter verzögert sich aufgrund nicht abgegebener Pläne. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet. Ein Behälter wird jedoch bald fertiggestellt. Danach pausiert die Baustelle für sieben Wochen. Im April nächsten Jahres sollen die Behälter in Betrieb genommen werden. Eine gute Nachricht: Trotz der Verzögerung wird der Neubau laut Bürgermeister Wolfgang Jarasch nicht teurer. Insgesamt zeigte sich der Gemeinderat mit dem aktuellen Stand der Baustelle zufrieden.

Alisia Öztürk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86485 Biberbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochbehälter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis