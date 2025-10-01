Icon Menü
Biberbachs Hochbehälter: Der Neubau verzögert sich

Biberbach

Biberbachs Hochbehälter werden später fertig

Aufgrund nicht abgegebener Pläne verzögert sich der Neubau der Biberbacher Hochbehälter um sieben Wochen. Einer kann aber schon bald fertiggestellt werden.
Von Alisia Öztürk
    Der Neubau der Wasserhochbehälter verzögert sich um sieben Wochen.
    Der Neubau der Wasserhochbehälter verzögert sich um sieben Wochen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Der Neubau der geplanten zwei Trinkwasser-Hochbehälter verzögert sich aufgrund nicht abgegebener Pläne. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet. Ein Behälter wird jedoch bald fertiggestellt. Danach pausiert die Baustelle für sieben Wochen. Im April nächsten Jahres sollen die Behälter in Betrieb genommen werden. Eine gute Nachricht: Trotz der Verzögerung wird der Neubau laut Bürgermeister Wolfgang Jarasch nicht teurer. Insgesamt zeigte sich der Gemeinderat mit dem aktuellen Stand der Baustelle zufrieden.

