Biburg

vor 16 Min.

Das Dach am Turm von St. Andreas in Biburg wird abgebaut

Am Donnerstag wird das Dach des Kirchturms mit einem Kran abgenommen.

Plus Seit September schon können in der Kirche keine Gottesdienste stattfinden. Das Problem: Der Turm ist einsturzgefährdet. Das passiert in dieser Woche.

Von Melanie Langenwalter, Melanie Langenwalter, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Die Überraschung war groß für die Kirchengemeinde von St. Andreas in Biburg im September, als die Benutzung der gesamten Kirche wegen der Einsturzgefahr des Turms untersagt wurde. Eine Fachfirma hatte in einem Gutachten festgestellt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben sei. Nun hat es erste Sicherungsarbeiten gegeben. Doch in dieser Woche wird noch mehr passieren. Das gesamte Dach des Turms wird entfernt, berichtet Kirchenpfleger Bernhard Dössinger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen