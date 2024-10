Für Markus Riebler gibt es viel zu tun

Nach dem Abschied von Ralf Gang in den Ruhestand hat Markus Riebler seit Oktober die Leitung des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg übernommen. Der 36-jährige Krumbacher, der seit frühester Kindheit seine Freizeit am liebsten im Wald verbringt, wie er sagt, studierte nach dem Abitur Forstingenieurwesen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und anschließend Forst- und Holzwissenschaften an der TU München. Es folgte das Forst-Referendariat in Bayern sowie die Übernahme in den Staatsdienst als Fachberater für Holzenergie an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising. Neben mehreren wissenschaftlichen Projektleitungen hatte Riebler dort zuletzt auch zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Leiters der Abteilung Forsttechnik, Betriebswirtschaft und Holz ausgeübt.

„Als gebürtiger Schwabe kenne ich die praktischen Herausforderungen der schwäbischen Fichtenwirtschaft“, sagte Riebler bei seinem Dienstantritt. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern sowie allen Akteuren der Forst- und Holzwirtschaft in der Region.“ Es gebe viel zu tun, um die Wälder in der Region rund um Augsburg möglichst gut auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten. Daran wolle er mit seiner Behörde und gemeinsam mit den Revierleiterinnen und -leitern arbeiten.

Privat dreht sich bei Markus Riebler vieles um Musik und Sport: Den besten Ausgleich zum anspruchsvollen Berufsalltag findet er beim Gitarren- oder Bassspiel. Joggingausflüge und ausgedehnten Wanderungen genießt er besonders in Gesellschaft seines Jagdhundes „Bero“, der ihn natürlich täglich ins Büro begleitet. (AZ)