„Abstrakte Kunst ist keinesfalls einfach“ - die Bilder von Klaus Fliege beweisen das

Realismus und Abstraktion sind zwei grundlegende Stilrichtungen in der Kunst. Realismus zielt darauf ab, die Welt so darzustellen, wie sie ist, die Abstraktion löst sich dagegen bewusst von der sichtbaren Welt. In der aktuellen Rathausausstellung in Neusäß beweist der Künstler Klaus Fliege, dass diese beiden Kunstformen geradezu genial aufeinandertreffen können. Klare Linien des Realismus treffen auf die expressive Freiheit der Abstraktion. Was dabei entsteht, ist neu und einzigartig.

Der Künstler führt zunächst bei seinen präzisen, realistischen Tierbildern vom Detail zum Ganzen. Fliege begegnet diesen Tieren mit Respekt und vor allem einem Blick, der tiefer reicht und deren Individualität und Lebendigkeit zeigt. Fasziniert von den beeindruckenden Bildern aus der Entfernung begegnen die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher den Tierporträts beim Herangehen an die Werke noch einmal auf eine ganz besondere Art und Weise. Das Streben des Künstlers ist es, die Realität in dieser Ausstellung, vor allem die Schönheit der Natur, so authentisch wie möglich festzuhalten. Jedes Haar, jede Feder der dargestellten Tiere sind mit einer Präzision erfasst, die die Bilder fast fotografisch wirken lässt und die Persönlichkeit und Seele der Lebewesen beeindruckend einfängt.

Erkennen, was zunächst nicht sichtbar ist

Vom Detail zum Ganzen - das beschreibt auch einen Prozess, denn was in der Nähe als feines Detail erscheint, fügt sich aus der Distanz zu einem größeren Ganzen und ebenso umgekehrt: „In der Abstraktion mit ihren Schichten, Linien und Farbräumen verbirgt sich oft mehr Konkretes, als zunächst sichtbar“, erklärt der Künstler. Sein Wunsch ist es, dass die Betrachtenden näher treten und sich im Bild verlieren und damit auch letztendlich ihren inneren Standpunkt zur Kunst verändern. „Viele denken, abstrakte Kunst ist einfach, dies ist aber keinesfalls so“, erklärt Fliege leidenschaftlich.

Die Komposition im Kopf verändert sich durch ein Gefühl

Während man in der realistischen Malerei bestimmte reale Bilder vor sich hat, spielen in der abstrakten Kunst viele subjektive Empfindungen, Gefühle und die Tagesform eine Rolle. Der ‚Layer‘ im Malen, wie er sich nennt, arbeitet bei seinen abstrakten Bildern präzise und mit viel Geduld in Schichten nur mit Malmesser, Pinsel und Farben. Hat er anfangs gewisse Kompositionen im Kopf, so kann sich das aus dem Gefühl heraus verändern.

Die Ausstellung ist im Rathaus in Neusäß bis zum 4. November zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Eine Führung mit dem Künstler Klaus Fliege durch die Ausstellung findet am Mittwoch, 8. Oktober, von 17 bis 18 Uhr in der Galerie im Rathaus statt.