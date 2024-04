Blitzmarathon 2024: Das sind die Messstellen im Landkreis Augsburg

Am Freitag startet die Polizei ab 6 Uhr den Blitzmarathon. Hier gibt es alle Messpunkte im Augsburger Land auf einen Blick.

An Tempolimits sollte man sich immer halten, am Freitag aber ganz besonders. Denn dann startet die Polizei wieder einen bundesweiten Blitzmarathon. Bedeutet: 24 Stunden lang wird an etlichen Stellen kontrolliert. Wer zu schnell fährt, wird an diesem Tag also mit hoher Wahrscheinlichkeit geblitzt. Dabei hat die Aktion einen berechtigten Anlass. Denn zu schnelles Fahren ist noch immer die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. Rund ein Viertel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen geht darauf zurück.

So viele Verkehrsunfälle gab es 2023 im Landkreis Augsburg

Auf den Straßen im Augsburger Land verloren im vergangenen Jahr fünf Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Im Jahr 2022 waren es mehr als doppelt so viele. Damals verunglückten elf Menschen im Landkreis, was den zweithöchsten Wert im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre bedeutete. Lediglich 2015 gab es mit 14 Toten noch mehr Opfer zu beklagen. Auch die Zahl der Verletzten ging 2023 im Augsburger Land um knapp 100 zurück. Anders verhielt es sich mit der Zahl der Verkehrsunfälle.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die erreichte mit knapp 6300 den höchsten Wert seit 2019. Zurückführen lässt sich der Anstieg auf den höheren Fahrzeugbestand. Logisch: Je mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind, desto häufiger kracht es. Laut Statistik der Polizei waren 2023 im Landkreis fast 220.000 Fahrzeuge angemeldet. Das waren so viele wie noch nie.

Blitzmarathon 2024: Rund 1500 Blitzer-Standorte in Bayern

Wie viele davon nun am Freitag geblitzt werden, bleibt abzuwarten. In Bayern wird dieses Jahr an insgesamt 1500 Stellen gemessen. Obwohl die Standorte im Vorfeld bekannt gegeben werden, erwischt die Polizei dabei immer wieder etliche Temposünder. In Bayern wurden im vergangenen Jahr beim Blitzmarathon insgesamt 8690 Geschwindigkeitsverstöße gemeldet. Die höchste Übertretung wurde in der Nähe von Freising festgestellt. Dort war ein Autofahrer laut Polizei statt der erlaubten 60 Kilometern pro Stunde mit 155 unterwegs. Obwohl die Standorte bekannt seien, leiste die Aktion laut ADAC einen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie mache Verkehrsteilnehmern die Gefahren des zu schnellen Fahrens bewusst, teilt der Automobilclub mit. Das wirke nicht nur bei Personen, die geblitzt werden, auch die Berichterstattung trage dazu bei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Überall darf übrigens auch die Polizei nicht blitzen. Regeln dazu finden sich in einer "Richtlinie für die polizeiliche Verkehrsüberwachung" des bayerischen Innenministeriums. Darin ist zum Beispiel geregelt, dass die Blitzer der Polizei nicht getarnt oder etwa in Mülltonnen versteckt werden dürfen. "Verdecktes Aufstellen", etwa nach einer Kurve, ist hingegen erlaubt. Außerdem soll soll der Mindestabstand zwischen dem geschwindigkeitsbeschränkenden Verkehrsschild und der Messstelle 200 Meter betragen. Dieser Mindestabstand kann jedoch unterschritten werden, wenn die Geschwindigkeit stufenweise herabgesetzt wird oder es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt. Erlaubt ist das Aufstellen außerdem, wenn "wegen der Kürze der geschwindigkeitsbeschränkten Strecke eine Messung sonst nicht möglich wäre", heißt es in den Richtlinien.

Lesen Sie dazu auch

Darum, an möglichst fiesen Stellen auf ahnungslose Autofahrer zu lauern, geht es den Beamten aber auch gar nicht. Schwerpunkte bei der Kontrolle sieht die Polizei an Stellen, an denen es besonders häufig kracht. Daneben stehen Blitzer verstärkt dort, wo Anwohner sich über Raser beschweren oder es bei Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit besonders gefährlich werden kann. (mit mcz)

Blitzmarathon 2024: Alle Messstellen im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg : A8 und B17

A8 und Gersthofen : Augsburgerstr.

Augsburgerstr. Meitingen : Kreisstraße A29

A29 Biberbach : Kreisstraße A12; Eisenbrechtshofen, Zollhausstr; Eisenbrechtshofen, Achsheimer Str. Höhe. Hs.-Nr. 12; Am Kirchberg , Höhe Hs.-Nr. 8

A12; Eisenbrechtshofen, Zollhausstr; Eisenbrechtshofen, Achsheimer Str. Höhe. Hs.-Nr. 12; Am , Höhe Hs.-Nr. 8 Adelsried : Staatsstraße 2032, Abschn. 280

2032, Abschn. 280 Thierhaupten : Kreisstraße A26, Abschn. 120

A26, Abschn. 120 Neusäß : B300 , Sandberg ( Unfallhäufung )

, ( ) Allmanshofen: B2 , Abschn. 1860

, Abschn. 1860 Bobingen : Straßberger Straße / Krumbacher Straße ( Unfallhäufung ); Krumbacher Straße , Höhe Schulkomplex ( Schule )

Straßberger Straße / ( ); , Höhe Schulkomplex ( ) Königsbrunn : Lechstraße/Benzstraße ( Unfallhäufung )

Lechstraße/Benzstraße ( ) Diedorf : B300 , Hauptstraße; B300 , Höhe Kreisbauhof; B300 , zw. Diedorf u. Gessertshausen .

, Hauptstraße; , Höhe Kreisbauhof; , zw. u. . Welden: Bahnhofstraße 23; Staatsstraße 2032, Höhe Abzw. Reutern

23; 2032, Höhe Abzw. Reutern Gessertshausen : B300 , Hauptstraße

, Hauptstraße Zusmarshausen : Staatsstraße 2510, Höhe Rothsee

2510, Höhe Dinkelscherben /Häder: Kreisstraße A2; Kreisstraße A1, zw. Häder u. Agawang

A2; A1, zw. Häder u. Agawang Hennhofen: Staatsstraße 2027, Hennhofen

2027, Hennhofen Heretsried : Staatsstraße 2036, zw. Heretsried u. Peterhof

2036, zw. u. Peterhof Maingründel : B300 , Höhe Maingründel

, Höhe Schwabmünchen : Staatsstraße 2035, Südumfahrung; Staatsstraße 2027 SMÜ-Untermeitingen ; A17 Hirschwang; Staatsstraße 2035, SMÜ-Nord Mittelstetten

2035, Südumfahrung; 2027 ; A17 Hirschwang; 2035, SMÜ-Nord Mittelneufnach : Staatsstraße 2026 Reichertshofen

Blitzmarathon in Bayern 2024: Standorte als Liste