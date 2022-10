Geht Bonstetten einen Wasser-Notverbund mit Adelsried ein?

Plus Nicht alle Mitglieder des Bonstetter Gemeinderats sind von dieser Idee begeistert. Jetzt sollen die Behörden den Vorschlag prüfen.

Eine Verbundlösung mit Adelsried soll die dauerhafte Wasserversorgung in Bonstetten sicherstellen. Doch im Gemeinderat gibt es Bedenken. Fest steht: Bonstetten und Adelsried stehen vor einem gemeinsamen Problem. In beiden Gemeinden gibt es derzeit nur einen funktionierenden Tiefbrunnen für die Trinkwasserversorgung. Ein Zustand, der von den Behörden als Sicherheitsrisiko angesehen wird, denn sollte der Brunnen wegen eines Defekts ausfallen, wäre die Wasserversorgung im Ort schon nach einigen Stunden nicht mehr gewährleistet.