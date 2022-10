Der Spielplatz in Bonstetten wird neugestaltet

Plus Seit August ist der Bonstetter Spielplatz wegen Einsturzgefahr gesperrt. Nun gibt es erste Pläne für die Neugestaltung.

Insbesondere die jüngsten Bürgerinnen und Bürger hatte der Bonstetter Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung im Blick. Nachdem im Sommer der Spielplatz in der Ortsmitte aufgrund aufgetretener Mängel gesperrt werden musste, wurde im Rat über die Neugestaltung diskutiert. Ausgangspunkt war dabei das Ergebnis einer zuvor durchgeführten Bürgerbefragung.