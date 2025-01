Neujahrsempfang in Bonstetten: Ehrung für Feuerwehrleute und Blick auf 2025

Im festlich dekorierten Bürgersaal an der Hasenbergstraße in Bonstetten empfing Bürgermeister Anton Gleich vor Kurzem die Bonstetter Bürger gemeinsam mit seinen Ratskollegen. Der Bürgermeister freute sich sehr, dass auch etliche Neubürger die Gelegenheit wahrgenommen haben, sich bei diesem Neujahrsempfang bekannt zu machen. Doch zunächst ließ das Gemeindeoberhaupt das vergangene Jahr Revue passieren. Besonderes Gewicht legte er auf die Weiterentwicklung der Ortsmitte. Doch auch die Infrastruktur der Gemeinde liegt Anton Gleich am Herzen. Ursprünglich sollte Bonstetten schon seit November 2023 an das Glasfasernetz der Telekom angeschlossen sein, doch jetzt werde es laut Gleich wohl eher November 2025.

Neben anstehenden Aufgaben im Bereich Straßen, Wasser und Kanal gehe es in diesem Jahr auch darum, die örtliche Feuerwehr weiter auszurüsten. Geplant ist die Anschaffung von neuen Schutzanzügen für alle Aktiven der Bonstetter Feuerwehr, wie auch ein neues Löschfahrzeug, das mit 500.000 Euro zu Buche schlägt und im Mai geliefert werden soll. Damit dürfte auch das Thema neues Feuerwehrgerätehaus an Fahrt aufnehmen.

Großer Dank ging an die vielen Helfer beim Hochwasser im Sommer

Wegen des Hochwassers wurde ein Krisenstab gebildet, um in Zukunft für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Bisher wurden für dieses Gremium bereits ein Notstromaggregat sowie Funkgeräte angeschafft. In diesem Zusammenhang dankte der Bürgermeister all den 100 Bürgern, die in vier Schichten einen ganzen Samstag lang geholfen hatten, 100 Tonnen Sand in 880 Säcke zu füllen, um Nachbargemeinden in Not zu helfen. Dieses freiwillige, ehrenamtliche Engagement ließ den Bürgermeister zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Als besonders „freudiges Thema“ bezeichnete Gleich das erste gemeinsame Feuerwerk auf dem Dorfplatz, das mehr als 300 Bonstetterinnen und Bonstetter bestaunten, während sie auf das Jahr 2025 anstießen. Initiator Jo Greger war sich sicher, dass es auch zum kommenden Jahreswechsel wieder ein gemeinsames Feuerwerk geben werde, da er und Bürgermeister Gleich nur positive Resonanz bekommen hätten, wie es hieß.

Zwei Feuerwehrmänner wurden in Bonstetten ausgezeichnet

Den festlichen Rahmen des Neujahrsempfangs nutzte Bonstettens Bürgermeister, um verdiente Feuerwehrleute zu ehren: Die Feuerwehrmänner Stefan Engelhart und Thomas Keiß versehen seit 25 Jahren ihren Dienst und haben „mit unglaublicher Hingabe und unermüdlichem Einsatz ihre Zeit und Energie ihrer Gemeinde gewidmet“, wie es in der Rede hieß.

Bei der traditionellen Übergabe der Jungbürgerbriefe an all jene Jugendlichen, die im vergangenen Jahr volljährig geworden waren, wünschte sich Anton Gleich, dass sich die jungen Leute für die Allgemeinheit einsetzen und in der Gesellschaft aktiv sind. Zum obligatorischen Jungbürgerbrief gab es dieses Jahr auch noch eine Trinkflasche. Die musikalische Umrahmung dieser Veranstaltung lag diesmal in den Händen des musikalischen Nachwuchses: Die „Bonstetter Wichtel“ zwischen acht und zwölf Jahren waren mit Feuereifer bei der Sache und freuten sich über großen Applaus.