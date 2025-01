Großer Feuerwehreinsatz wegen brenndem Container

Haben Kinder in Bonstetten an Silvester auf einem Firmengelände gezündelt? Die Polizei vermutet das nach einem größeren Einsatz auf dem Gelände der Firma Dolphin. Dort hatte in der Nacht ein Container gebrannt. Rund 60 Einsatzkräfte der Bonstetter Feuerwehr waren daraufhin im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Die Zusmarshauser Polizei sucht Hinweise

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat. Zeugen hatten auch eine Gruppe Kinder gesehen, die auf dem Firmengelände mit Pyrotechnik hantierten. Der Gesamtschaden an dem Container beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (corh)