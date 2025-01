Musikverein Bonstetten begeistert sein Publikum mit einer Weltreise

Musikerherz, was willst du mehr: Beim Drei-Königs-Konzert des Musikvereins Bonstetten, das in der Mehrzweckhalle in Adelsried stattfand, mussten schnell noch Stühle geholt werden, um dem Ansturm der Gäste Herr zu werden.

Schon im Eröffnungsstück bewiesen die Stauffersberger Musikanten ihre Vielseitigkeit, als es um bestimmte Special Effects ging: Die Posaunofanten fielen ebenso in Auge und Ohr wie die Glocken von Big Ben oder die Indianer vom Stamm des Hohen Blechs, um nur einige zu nennen. Nach dieser Weltreise machten die Musiker Station im Orient, wo geheimnisvolle Flaschengeister und Aladdin mit fliegenden Teppichen das Publikum verzauberten.

Vom Orient in die Karibik

Vom Orient und der Welt von Walt Disney ging es über den Atlantik hinweg in die Karibik, genauer gesagt nach Kuba. In „Cuban Sound“ des italienischen Komponisten Giancarlo Gazzani wurden die charakteristischen Merkmale der kubanischen Musik in all ihren Facetten eingefangen und von den Bonstetter Musikern temperamentvoll wiedergegeben. Die Gäste hielt es kaum auf den Plätzen bei diesen Rhythmen. Über Mittelamerika ging die Reise weiter nach Nordamerika, wo besonders zu den „Roaring Twenties“, Jazzclubs angesagt waren. In dem Medley „Jazz it up“ erkannten die Zuhörer unter anderem „Sing, sing, sing“ und „Jazz Police“ und wurden wahrlich mitgerissen.

Die musikalische Weltreise endet im Lummerland

Der zweite Teil des Konzerts setzte die Weltreise in Portugal fort. Der portugiesische Marsch „O Vitinho“ überzeugte mit iberischen Klängen, bis es nach Großbritannien ging, wo Led Zeppelin mit rockiger Unterhaltung aufwartete. „Black Dog“, „Immigrant Song“ und „Stairway to Heaven“ begeisterten auch ohne E-Bass und Gitarre. Mit der Singer-Songwriterin Amy Macdonald ging die Reise nach Schottland. „This is the Life“, eine Hymne an das Leben, ließ viele Gäste mitsummen, bevor es wieder zurück in die Heimat ging. Jetzt wurden alle zu einem Waldspaziergang mitgenommen. In Kurt Paschers „s’ Waldvögerl“ kommt eine Polka im traditionellen Böhmischen Stil zur Aufführung, wo die Holzbläser im Trio solistisch die „Vöglein im Wald“ imitieren. Zwei Zugaben konnte das applaudierende Publikum noch herausholen, sodass die charmante Moderatorin Marina Fladerer sich erst nach dem „Lummerland -Lied“ für die Reisebegleitung bedankte.