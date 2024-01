Mit strahlenden Fanfaren und mitreißenden Klängen ins neue Jahr

Der Musikverein Bonstetten brilliert beim Drei-Königs-Konzert. Die zahlreichen Zuhörer bedanken sich mit lang anhaltendem Applaus.

Das Eröffnungsstück des Drei-Königs-Konzerts 2024 des Musikvereins Bonstetten in der Mehrzweckhalle Adelsried war Programm: "Fantastica" von Martin Scharnagel bot einen fulminanten Einstieg in das abwechslungsreiche Konzert mit strahlenden Fanfaren, sinfonischen Elementen und mitreißenden Klängen.

Anna Kapfer hat den Taktstock in Bonstetten übernommen

Wer schon öfter Gast beim traditionellen Konzert der Stauffersberger Musikanten war, fragt sich vielleicht, warum das extra erwähnt wird. "Schließlich sind wir eine volle Halle, begeisterte Zuhörer und höchst engagierte Musiker gewöhnt!" Stimmt. Aber dieses Mal hatte Anna Kapfer aus Welden zum ersten Mal den Taktstock in der Hand, den sie von Norbert Rachuth übernommen hatte. Und so bat sie ihre Musiker im Vorfeld bei den Proben "ganz entspannt zu bleiben". Das glückte auch.

Im zweiten Stück des Konzerts stand die "Hymne an die Freundschaft" im Mittelpunkt. Danach wurde es mit dem Musical "Tanz der Vampire" jedoch blutrünstig. Wieder zeigten die Stauffersberger Musikanten, wie vielfältig sie aufgestellt sind: Sie boten orchestrale Melodien abwechselnd mit ruhigen Balladen und rasanten Rockpassagen. Auch mit Louis Armstrongs berühmtesten Hit "What a wonderful World" stellten sie einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

Zu Beginn des zweiten Teils des Konzerts stand der Konzertmarsch "Neue Welt" im Fokus, das von den jüngsten Spenderinnen der bisherigen Wunschkonzert-Historie, den Schülerinnen Leonie und Annika vorgeschlagen worden war. Und ebenso modern und abwechslungsreich ging das Programm weiter. Das letzte Stück war ein "Tribute to Roxette" von der zweiten schwedische Pop-Band Roxette, die es neben ABBA in die „Swedish Music Hall of Fame“ geschafft hat. In einem Medley wurden Joyride, Listen to your Heart, It must have been Love und The Look brillant präsentiert und regten zum Mitwippen an. Als Zugabe gab es noch einen Ausflug in die Volksmusik. Die Hits der Fäschtbänkler gehören zum Repertoire der Blaskapellen und begeisterten einmal mehr die zahlreichen Zuhörer, die sich mit lang anhaltendem Applaus bedankten.