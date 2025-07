Gessertshausens Brücken sind zum Teil marode

Der Gessertshauser Gemeinderat hat die Brücken im Gemeindebereich geprüft. Joachim Scherer vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult brachte nun weniger gute Nachrichten mit in die Gemeinderatssitzung. Weil der Fußgängersteg über die Schmutter in Dietkirch in der Nähe der Kirche so marode ist, musste dieser mittlerweile aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Scherer sagte, dass bereits ein leichtes Klopfen mit dem Hammer reiche, um den Träger zu durchschlagen. Das Bauwerk genüge daher in keinster Weise mehr den Anforderungen. Zudem ist das Geländer zu niedrig und die Gemeinde müsse überlegen, ob die Brücke neu gebaut werden könne. Wie hoch die Baukosten sind, konnte Scherer noch nicht beziffern.

