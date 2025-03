Die Schmutterbrücke in Fischach wird die nächsten Monate saniert

Nachdem die Schmutterbrücke in der Poststraße bereits im vergangenen Jahr halbseitig saniert wurde, nimmt das Staatliche Bauamt Augsburg nun die andere Seite in Angriff. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 1. April, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 8. August. Keine Baustelle ohne Einschränkungen für den Verkehr: Während der gesamten Bauzeit kann der Verkehr nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Verkehrsreglung erfolgt mit Ampelregelung.

„Um die Verkehrsbelastung auf der Staatsstraße so gering wie möglich zu halten, hatten wir uns entschieden, die Sanierung der Brücke in zwei Hälften aufzuteilen. Im vergangenen Jahr wurde die Seite Fahrtrichtung Langenneufnach instand gesetzt“, erklärt Robert Moser, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Ab dem 1. April erfolgen nun die Arbeiten für die andere Brückenhälfte Fahrtrichtung Gessertshausen“

Der Freistaat investiert fast eine Million Euro

Die Schmutterbrücke in Fischach wurde 1970 errichtet. Seit dem Bau wurden auftretende Schäden immer wieder durch kleinere Instandsetzungsmaßnahmen behoben. Nach über 50 Jahren Betriebszeit reichen diese Kleinmaßnahmen nicht mehr aus, um die Verkehrssicherheit und den Bestand des Bauwerks zu sichern. Bei der erforderlichen umfangreichen Instandsetzung werden insbesondere beide Gehwege und der komplette Asphaltbelag auf dem Überbau und in den Anschlussbereichen erneuert, teilt das Staatliche Bauamt mit. Daneben werden auch Entwässerungsleitungen, Betonoberflächen und die Uferbereiche soweit erforderlich saniert. Der Freistaat Bayern investiert bei dieser Baumaßnahme rund 900.000 Euro für den Erhalt des Bauwerks. (AZ)