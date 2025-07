Arztvortrag: Welchen Einfluss hat Cholesterin auf die Gesundheit?

Eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten spielt der Fettstoff Cholesterin. Welche genau, ist am Montag, 14. Juli, im Vortrag des Leiters des Funktionsbereichs Endokrinologie und Stoffwechsel der I. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, Oberarzt Privatdozent Dr. Thomas Pusl, im Rahmen der ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal zu erfahren. Ist der Fettstoffwechsel nicht im Lot, steigt das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also Durchblutungsstörungen vor allem der Beine, die zur Schaufensterkrankheit oder offenen Beinen führen kann.

Fette benötigt der Körper vor allem in Form von Cholesterin und Triglyzeriden

Fette benötigt der Körper vor allem in Form von Cholesterin und Triglyzeriden. Sie werden im Dünndarm und in der Leber gebildet und über den Blutkreislauf verteilt. Für zahlreiche Vorgänge im Körper und für die Bildung von Zellmembranen sind sie lebenswichtig. Aber Fette können die Blutgefäße auch schädigen, und zwar in Form von Ablagerungen an den Gefäßwänden, wie Pusl zeigen wird. Diese Ablagerungen verengen Blutgefäße und können sie im schlimmsten Fall ganz verstopfen.

Gute Ernährung, kein Alkohol und viel Bewegung

Vorbeugung ist sinnvoll und wirksam. In der ärztlichen Untersuchung lassen sich die Risikofaktoren abschätzen. Sollte man für durch den Fettstoffwechsel bedingte Krankheiten anfällig sein, hilft es, frühzeitig seinen Lebensstil zu ändern. Das betrifft laut Pusl die Ernährung und die körperliche Bewegung. Übergewicht sollte reduziert, der Alkoholkonsum eingeschränkt oder besser noch aufgegeben werden. Diabetiker sind in besonderer Weise gefährdet.

Manche Fettstoffwechselstörungen sind genetisch bedingt

Da der Cholesterinspiegel – im Gegensatz zu Triglyzeriden – durch eine bewusste Ernährung und viel Bewegung nur wenig gesenkt werden kann, müssen auch Medikamente betrachtet werden, die den Fettstoffwechsel verbessern können. Manche Fettstoffwechselstörungen sind allerdings genetisch bedingt, das heißt, eine Optimierung der Lebensweise und herkömmliche Medikamente können dann nur bedingt helfen. Es gibt aber neue Therapieansätze, auf die Pusl eingehen wird. In manchen Fällen muss in Form einer regelmäßigen Blutreinigung (Lipidapherese) eingegriffen werden. Wie das aussieht und wann zu diesem Mittel gegriffen werden muss, wird Pusl ebenfalls im Einzelnen erläutern. Der Vortrag „Fettstoffwechselstörungen – alles Wissenswerte“ findet am Montag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Der Eintritt kostet fünf Euro.