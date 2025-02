Von Rammstein bis Udo Jürgens

Wieder einmal ist es dem Kulturkreis gelungen, außergewöhnliche Künstler auf die Bühne des Bürgersaals zu holen. Dieses Mal ging es mit „Notenlos“ durch die Nacht. Dahinter stecken die beiden Pianisten und Vollblutmusiker Andreas Speckmann und Bastian Push aus München. Im Duo präsentierten sie ein Wunschkonzert der Extraklasse. Ohne Noten, aber mit sehr viel Spaß.

Sie gaben sich als „Living-Jukebox“. Das Publikum bestimmte auf Zurufe, was gespielt wird. Und es scheint kein Lied zu geben, das die Zwei auf der Bühne nicht kennen. Es trafen sich musikalisches Können und Improvisationstalent, es paarte sich Spontanität mit einem nahezu unerschöpflichen Fundus an Musiktiteln aller Genres. Es ging kreuz und quer durch Jahrzehnte Unterhaltungsmusik in vielen Facetten.

In Nordendorf entsteht sogar spontan ein Musical

Im ersten Konzertteil erfüllten sie Publikumswünsche, einen bestimmten Song allen möglichen und unmöglichen Interpreten samt ihrer charakteristischen Ausdrucksweise in den Mund zu legen. Im Mittelteil entstand ein Musical auf Zurufe mit dem Titel „Nebel des Geldes“. Wie aus dem Nichts entstanden Geschichten, Lieder und Szenen, mal Komik, mal Drama mit viel Lokalkolorit um die fiktive Finanzbeamtin Heidi aus Blankenburg - ständig frisch inspiriert durch Ideen des Publikums.

Nach der erfolgreichen Musical-Uraufführung zündete noch ein Feuerwerk an Hits. Die Gäste bestimmten mithilfe eines Buzzers vor der Bühne, was und wie lange gespielt wird. So endet der außergewöhnliche Konzertabend mit Takten von Griechischer Wein (Udo Jürgens) über Engel (Rammstein) bis zu We are the champions (Queen) – kurzum: mit fetziger, hochkarätiger Musik und stehendem Applaus für die Künstler und sicher auch für das Engagement der ehrenamtlichen Kulturkreis-Mitglieder.