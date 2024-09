Die neuen Glocken sind da, jetzt kann in Biberbach gefeiert werden

Golden strahlt die neue Kirchenzwiebel der Biberbacher Wallfahrtskirche über das Lechtal. Am kommenden Sonntag, 15. September, ab 10 Uhr wird dort groß gefeiert. Denn seit inzwischen 500 Jahren hängt das „liabs Herrgöttle“, ein 2,20 Meter großes romanisches Kreuz mit lebensgroßem Jesus, in der Kirche. Es hat wesentlich zur großen Bedeutung des Biberbacher Gotteshauses beigetragen. Außerdem sind frisch fünf neue Glocken eingetroffen, die am Sonntag geweiht und dann gegen die alten ausgetauscht werden. Bis auf eine.

Cordula Homann